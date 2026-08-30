「口頭合意に達した」なんと！日本代表主力の“サウジ電撃移籍”が加速！ドイツ名門が33億円オファーを受諾なら契約成立「決定は近日中」
サウジアラビアの強豪アル・イテハドへの移籍が取り沙汰されているフランクフルトのMF堂安律が、ついに個人合意に達したようだ。
比較的確度の高い情報を出すことで知られる『ドイツ・スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が現地８月29日、自身のXにこう投稿した。
「リツ・ドウアンとアル・イテハドが即時移籍に関する口頭合意に達した。フランクフルトは通知を受けている。ドウアンはアル・イテハドでムサ・ディアビの後任となる予定だ。フランクフルトには現在1800万ユーロのオファーが提示されており、受け入れるかどうかの決定は近日中に行われる。彼は今日のウニオン・ベルリン戦のメンバーから外された」
報道の通りであれば、あとはクラブ間合意のみ。ドイツの名門が約33億円のオファーを受け入れれば、移籍は成立となる。
アディ・ヒュッター監督は残留を希望しているが、クラブはどう判断するのか。
いずれにしても、日本代表主力の中東行きが加速しているのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本代表主力が“サウジ移籍”を相談「絶対にやめて」
比較的確度の高い情報を出すことで知られる『ドイツ・スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が現地８月29日、自身のXにこう投稿した。
「リツ・ドウアンとアル・イテハドが即時移籍に関する口頭合意に達した。フランクフルトは通知を受けている。ドウアンはアル・イテハドでムサ・ディアビの後任となる予定だ。フランクフルトには現在1800万ユーロのオファーが提示されており、受け入れるかどうかの決定は近日中に行われる。彼は今日のウニオン・ベルリン戦のメンバーから外された」
報道の通りであれば、あとはクラブ間合意のみ。ドイツの名門が約33億円のオファーを受け入れれば、移籍は成立となる。
アディ・ヒュッター監督は残留を希望しているが、クラブはどう判断するのか。
いずれにしても、日本代表主力の中東行きが加速しているのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本代表主力が“サウジ移籍”を相談「絶対にやめて」