部屋のどこにも猫さんがいない！？保護して1ヶ月足らずの猫さんが見せた"珍行動"が注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で86万表示を突破！いいね数も4.3万件を超えるなど、大きな反響を呼んでいます。

【動画：『猫がいない』と思ったら、部屋に置いてある物が突然動き出して…笑ってしまう光景】

黒猫さんはどこに行った？

Xアカウント「りゅーい」に投稿されたのは、黒猫の「くろごま」ちゃんが見せた衝撃の行動。投稿時は保護してから約1ヶ月ほどだったそうですが、くろごまちゃんの珍行動に飼い主さんも驚いたといいます。

この日、部屋の中にくろごまちゃんの姿が見えなかったという飼い主さん。ところが、なぜか部屋の中からゴソゴソという音が聞こえてきたそう。そこで飼い主さんが部屋の様子を伺っていると、なんと床に置いている箱が急に動き出したそうです…！

どうやらくろごまちゃんが箱をかぶっていたようで、その状態のまま歩いていたとのこと。箱の中にくろごまちゃんがいると知らなかったら腰を抜かしてしまいそうです。そんなくろごまちゃんの姿を見て、保護して間もない飼い主さんは「ねこ、ほんまおもろい」と、くろごまちゃんと暮らす楽しさをさらに実感したといいます。

スパイ顔負けのくろごまちゃんに爆笑

まるでスパイさながらの潜入技術を披露したくろごまちゃん。さらに隠れる技術を向上させられれば、飼い主さんが知らぬ間におやつやご飯を盗まれるなんてことも起こるかもしれません。"猫界初のスパイ"誕生なるか、今から楽しみです！

愉快な姿で飼い主さんを笑わせてくれるくろごまちゃん。その様子を見たX民からは「姿見えずともその可愛さで人間の脳を破壊できる生き物それがねこ」「一瞬お掃除ロボットがドックから離れたのかと思った」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「りゅーい」では、くろごまちゃんが猫じゃらしに荒ぶる様子や掃除機にケンカをする様子など、クスッと笑ってしまう可愛い姿をたくさん見ることができます。

くろごまちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「りゅーい」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。