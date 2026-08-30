ブラックバーン森下が決めたゴールが話題

イングランドチャンピオンシップ（2部相当）のブラックバーンに所属するMF森下龍矢は現地時間8月29日、リーグ第3節でクイーンズパーク・レンジャーズ（QPR）とスタメン出場したなか、衝撃ゴールを決めた。

リーグ公式やクラブ公式も絶賛し反響を呼んでいる。

昨季1年目で主力としてプレーした森下。チームは残留争いに巻き込まれたが、リーグ戦37試合4ゴール9アシストと結果を残した。今季も開幕からスタメン起用されているなか、QPR戦でのゴールが現地で話題となっている。

0-0で迎えた後半4分、味方が左サイドからサイドチェンジしようとしたボールが相手に当たりゴール正面に上がると、頭でつなぎ、森下の元へ。このボールを右足でトラップし、浮き球のまま左足を振り抜くと、ペナルティーエリア外から放たれた強烈な一撃がゴール左上隅に突き刺さった。

このゴールにはホームスタジアムのサポータも熱狂したなか、ブラックバーン公式Xは「年間最優秀ゴール候補」と綴り、リーグ公式Xも「とんでもないボレー」と驚嘆していた。（FOOTBALL ZONE編集部）