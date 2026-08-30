きょう30日（日）午前5時現在、福井県福井市・大野市・勝山市にはレベル5大雨特別警報が発表されています。福井県、そして石川県にも昼前ごろにかけて活発な雨雲が流れ込み続けそうです。低い土地の浸水や河川の氾濫・増水などに最大級の警戒が必要です。

■福井県 大雨のピークは昼前にかけて予想

秋雨前線の活動が活発となっていて、福井県や石川県にはきょう30（日）昼前ごろにかけて、活発な雨雲が流れ込み続けるおそれがあります。これまでの大雨で、すでに命に危険が及ぶ重大な災害が発生している可能性があり、そこへさらに雨の量が増える見通しです。低い土地の浸水、河川の増水・氾濫などに最大級の警戒をしてください。

福井県や石川県の大雨のピークは昼前にかけてでしょう。正午ごろになると、雨は弱まったりやんだりする見通しです。ただ、雨が弱まったりやんだりしても、引き続き山・崖・川・周囲より土地が低くなっている所には近づかないようにしてください。午後になると秋雨前線が次第に北上し、新潟県や東北でも雷を伴って激しい雨が降るおそれがあります。

【24時間予想降水量（多い所）】

▼あす31日（月）午前6時まで

北陸地方 120ミリ

中国地方 80ミリ

■関東は午前中はにわか雨の可能性あり

8月最後の日曜日となるきょう30日（日）は、沖縄と北海道ではおおむね晴れる見込みです。九州から東海付近も晴れ間はありますが、午後は内陸や山沿いを中心に急な雷雨となるおそれがあります。関東は午前中ほど雨が降りやすく、午後はいくらか晴れ間もある見込みです。

■秋雨前線の北と南で体感変わる

きょう30日（日）の最高気温は、秋雨前線の北と南で大きく傾向が異なります。前線の南に入る沖縄から東海・北陸周辺では蒸し暑く、35℃以上の猛暑日になる所もあるでしょう。前線の北に入る時間の長い関東や北日本は30℃に届かない所が多い予想です。

【きょう30日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路：21℃

青森 ：23℃ 盛岡：22℃

仙台 ：23℃ 新潟：29℃

長野 ：31℃ 金沢：31℃

名古屋：34℃ 東京：28℃

大阪 ：35℃ 岡山：36℃

広島 ：35℃ 松江：31℃

高知 ：34℃ 福岡：35℃

鹿児島：34℃ 那覇：32℃

■週半ばごろ 再び北陸で警報級大雨か

この先も、九州から東海では35℃以上の猛烈な残暑が続くでしょう。新学期に入っても、熱中症対策が必要です。秋雨前線はしばらく北陸や東北付近に停滞し、週半ばごろになると南下をはじめて広い範囲で雨が降りそうです。北陸では再び警報級の大雨となるおそれがあります。今後も最新の情報にお気をつけください。