飼い主さんの布団を猫が占拠！ゆったりとした猫の後ろ姿がまるで人間のようで…？とある物を使った驚きの寝姿が大きな反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で108.2万回も表示され、6.4万いいねを記録。「後ろ姿おっさん」「かしこい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：布団で寝ていた猫、頭の位置を見てみると…まるで人間のような『まさかの光景』】

まるで人間！猫とは思えない驚きの寝姿

Xアカウント「ツナ」に投稿されたのは、茶トラの『ぽわげ』くん。この日、飼い主さんの布団はぽわげくんに取られてしまっていたそう。

しかも、なんとぽわげくんは飼い主さんの枕を使っていたのだとか。頭から首の部分をゆったりと枕に乗せ、飼い主さんに背中を向けて寝ていたというぽわげくん。平然と枕を使いこなすぽわげくんを見た飼い主さんは驚いたとのこと。

味を占めたぽわげくん

また別の日にもぽわげくんは飼い主さんの布団の上で枕に頭を乗せて寝ていたそう。そうは言っても、猫は人間のように枕で首を支える必要はないでしょう。頭が楽というより、きっと枕から飼い主さんの匂いがして安心するのかもしれません。

枕を使われて驚いていた飼い主さんですが、「こういう時はねこに譲らないと二度とベッドに来てくれない可能性があるので避けつつ横に寝そべる」のだとか。結局、相思相愛な飼い主さんとぽわげくん。優しい飼い主さんの香りに包まれて、幸せそうに眠るぽわげくんなのでした。

飼い主さんの枕を使って寝ているぽわげくんを見た方たちから「うちもやります」「ワイの猫も枕＋腕枕で寝る」「猫も犬もちゃっかり人の枕使いますよねww」などの声が寄せられました。

なんとぽわげくんだけでなく、飼い主さんの枕を取ってしまう子たちの報告が相次ぎました。きっと猫たちにとって飼い主さんの枕は魅力的な品物なのでしょう。とても微笑ましいですね。

Xアカウント「ツナ」では、ぽわげくんの可愛い姿がたくさん投稿され、同居猫のちまきちゃん、どんくさくん、たなぼたちゃんと楽しく穏やかに過ごす様子も見られます。

写真・動画提供：Xアカウント「ツナ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。