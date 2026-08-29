『ちいかわ』福袋の中身にネット衝撃「絵柄が良すぎる」「ちょっと心が揺らぐ」
人気アニメ『ちいかわ』の新商品『ハッピーバッグ2027（未年）』の予約受付がスタートした。受注期間は9月2日正午までで、12月中旬ごろに発送される。公式は「2027年も よろしく福袋」と紹介しており、ネット上では歓喜の声があがっている。
【写真】気になる！『ちいかわ』福袋の中身
受注生産で、中身は外装トートバッグ、干支ぬいぐるみS （ちいかわ・ハチワレ・うさぎ）、刈られちゃったマスコット、われわれがつくりましたフェイスタオル、アクリルスタンド、7連アクリルキーホルダー、くりまんじゅうの買い出しホワイトボード、プリクラ風アクリルステッカー、ゲームッ！なハチワレの福袋ミニトートバッグ、ポストカードブック（全14柄）。
価格は1万1000円で豪華な福袋にネット上では「絵柄が良すぎる」「今年は内容が大変よろしい。泣きながら毛を刈られてその毛糸を持たされちゃうシチュとかどうやったら思い付くん、天才かよ」「普段ぬいぐるみとか実用性ないのは買わないけど これはちょっと心が揺らぐ」などの声が出ている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
【写真】気になる！『ちいかわ』福袋の中身
受注生産で、中身は外装トートバッグ、干支ぬいぐるみS （ちいかわ・ハチワレ・うさぎ）、刈られちゃったマスコット、われわれがつくりましたフェイスタオル、アクリルスタンド、7連アクリルキーホルダー、くりまんじゅうの買い出しホワイトボード、プリクラ風アクリルステッカー、ゲームッ！なハチワレの福袋ミニトートバッグ、ポストカードブック（全14柄）。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
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