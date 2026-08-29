＜名優×犬＞言葉を超えた絆が紡ぐ、感動のバディ映画4選
アラスカの苛酷な大自然の中、ブラッド・ピット演じる退役軍人と義足の元偵察犬オーディンが生還を目指す――。9月25日より全世界同時公開の映画『ハート・オブ・ビースト』で描かれるのは、極限状態で試される人間と犬の魂の交流だ。これまでハリウッドや日本の映画界では、スクリーンの中で名優と犬が魅せる「言葉を超えた信頼」が、幾度となく人々の心を揺さぶってきた。 本作の公開を前に、映画史に燦然と輝く【名優×犬】の傑作たちをプレイバック。過酷な運命をともに乗り越えてきた、熱いバディたちの歴史を紐解いていく。
【動画】退役軍人と義足の愛犬が生命の歩みを共にする『ハート・オブ・ビースト』本予告映像
■『南極物語』（1983） 高倉健×樺太犬
極寒の昭和基地に取り残されたタロ・ジロと観測隊員の葛藤
昭和32年、第一次南極観測隊の犬ソリ隊員である潮田（高倉健）たちは、悪天候のため過酷な極寒の地に15頭の樺太犬を残したまま撤退を余儀なくされる。生存は絶望的と思われた中、極限状態の雪原を生き抜こうとする犬たちと、彼らを置き去りにした罪悪感に苛まれ続ける潮田の苦悩が描かれる。
日本映画界の至宝・高倉健が見せる静かなる怒りと悲哀、そして実話をもとに描かれた犬たちの強い生命力は日本中に空前の感動を巻き起こした。興行収入・観客動員数ともに当時の邦画最高記録を樹立し、後年ポール・ウォーカー主演でハリウッドでもリメイク。極寒の過酷な大自然を舞台に、人間と犬が互いの存在を胸に刻みながら生き抜こうとする姿は、まさにこのジャンルが誇る不朽の金字塔だ。
■『HACHI 約束の犬』（2009） リチャード・ギア×秋田犬
世界中が涙した日本の実話のハリウッドリメイク！言葉はいらない、永遠の信頼が生んだ奇跡
アメリカ郊外の駅で迷子になっていた秋田犬の子犬を保護した大学教授のパーカー（リチャード・ギア）。ハチと名付けられた犬はパーカーの深い愛情を受けて育ち、毎朝駅まで見送り、夕方には出迎えるのが日課となる。しかし、ある日突然パーカーが帰らぬ人となっても、ハチは毎夕駅で主を待ち続けるのだった。
名優リチャード・ギアが溢れんばかりの愛おしさを込めてハチと触れ合う姿が印象的な本作。日本の「忠犬ハチ公」の感動的な実話を、後に”犬映画”の傑作『僕のワンダフル・ライフ』（2017）などで知られる巨匠ラッセ・ハルストレム監督がハリウッドで映画化。海外でも高い評価を獲得し、世界中で温かい涙を誘う大ヒットを記録した。日常の何気ないふれあいの中で育まれる言葉を超えた揺るぎない信頼関係が、観客の心を強く打つ。
■『野生の呼び声』（2020） ハリソン・フォード×セントバーナード＆スコットランド牧羊犬のミックス
名作文学を壮大なスケールで映像化！大自然の中で共鳴する「孤高の男」と「愛犬」の魂
ゴールドラッシュに沸く1890年代のカナダ・ユーコン準州。裕福な家庭から連れ去られ、過酷なソリ犬として売られた大型犬バックは、人生の絶望を抱えて心を開ざしていた老人ジョン・ソーントン（ハリソン・フォード）と出会う。傷ついた者同士、未知なる未開の荒野へと足を踏み入れた一人と一頭は、厳しい自然の中で互いをかけがえのないパートナーと認めていく。
ハリソン・フォードが、愛犬とともに過酷な冒険に挑む男を熱演。文豪ジャック・ロンドンの名作小説をもとに、最新の映像技術と大自然のダイナミズムを融合。過酷な試練をともに乗り越える中で生まれる魂の共鳴を描いた、胸を揺さぶるストーリーとなっている。
■『ハート・オブ・ビースト』（2026） ブラッド・ピット×シェパード
アラスカの大自然を舞台に贈る、至高の感動ドラマ
退役軍人のジェームズ（ブラッド・ピット）と、かつて軍役時代をともに生き抜いた義足の元偵察犬オーディン。子犬の頃からのトレーニングの記憶から、戦場での過酷な経験、そしてアラスカの雄大な自然の踏破を迫られる過酷な挑戦まで――。コピーに掲げられた「生きて、マイホームへ還ろう。」という言葉の通り、人生の試練を常に寄り添い合いながら乗り越えていく。
数々の作品で圧倒的な存在感を放ってきたブラッド・ピットが今作で挑むのは、傷を抱えながらも愛犬とともに生きる元兵士という深みのある役どころ。相棒を務めるのは、精悍な佇まいと圧倒的な眼差しを放つシェパードのオーディンだ。広大なアラスカの“魔の領域”＜ハート・オブ・ビースト＞を舞台に繰り広げられる圧倒的な映像美と、言葉を超えた熱いエモーション。映画史に刻まれてきた数々の「名優×犬」の感動を継承し、最高峰のスケールと緊迫感で塗り替える至高のバディ・ストーリーが誕生する。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。
■『南極物語』（1983） 高倉健×樺太犬
極寒の昭和基地に取り残されたタロ・ジロと観測隊員の葛藤
昭和32年、第一次南極観測隊の犬ソリ隊員である潮田（高倉健）たちは、悪天候のため過酷な極寒の地に15頭の樺太犬を残したまま撤退を余儀なくされる。生存は絶望的と思われた中、極限状態の雪原を生き抜こうとする犬たちと、彼らを置き去りにした罪悪感に苛まれ続ける潮田の苦悩が描かれる。
日本映画界の至宝・高倉健が見せる静かなる怒りと悲哀、そして実話をもとに描かれた犬たちの強い生命力は日本中に空前の感動を巻き起こした。興行収入・観客動員数ともに当時の邦画最高記録を樹立し、後年ポール・ウォーカー主演でハリウッドでもリメイク。極寒の過酷な大自然を舞台に、人間と犬が互いの存在を胸に刻みながら生き抜こうとする姿は、まさにこのジャンルが誇る不朽の金字塔だ。
■『HACHI 約束の犬』（2009） リチャード・ギア×秋田犬
世界中が涙した日本の実話のハリウッドリメイク！言葉はいらない、永遠の信頼が生んだ奇跡
アメリカ郊外の駅で迷子になっていた秋田犬の子犬を保護した大学教授のパーカー（リチャード・ギア）。ハチと名付けられた犬はパーカーの深い愛情を受けて育ち、毎朝駅まで見送り、夕方には出迎えるのが日課となる。しかし、ある日突然パーカーが帰らぬ人となっても、ハチは毎夕駅で主を待ち続けるのだった。
名優リチャード・ギアが溢れんばかりの愛おしさを込めてハチと触れ合う姿が印象的な本作。日本の「忠犬ハチ公」の感動的な実話を、後に”犬映画”の傑作『僕のワンダフル・ライフ』（2017）などで知られる巨匠ラッセ・ハルストレム監督がハリウッドで映画化。海外でも高い評価を獲得し、世界中で温かい涙を誘う大ヒットを記録した。日常の何気ないふれあいの中で育まれる言葉を超えた揺るぎない信頼関係が、観客の心を強く打つ。
■『野生の呼び声』（2020） ハリソン・フォード×セントバーナード＆スコットランド牧羊犬のミックス
名作文学を壮大なスケールで映像化！大自然の中で共鳴する「孤高の男」と「愛犬」の魂
ゴールドラッシュに沸く1890年代のカナダ・ユーコン準州。裕福な家庭から連れ去られ、過酷なソリ犬として売られた大型犬バックは、人生の絶望を抱えて心を開ざしていた老人ジョン・ソーントン（ハリソン・フォード）と出会う。傷ついた者同士、未知なる未開の荒野へと足を踏み入れた一人と一頭は、厳しい自然の中で互いをかけがえのないパートナーと認めていく。
ハリソン・フォードが、愛犬とともに過酷な冒険に挑む男を熱演。文豪ジャック・ロンドンの名作小説をもとに、最新の映像技術と大自然のダイナミズムを融合。過酷な試練をともに乗り越える中で生まれる魂の共鳴を描いた、胸を揺さぶるストーリーとなっている。
■『ハート・オブ・ビースト』（2026） ブラッド・ピット×シェパード
アラスカの大自然を舞台に贈る、至高の感動ドラマ
退役軍人のジェームズ（ブラッド・ピット）と、かつて軍役時代をともに生き抜いた義足の元偵察犬オーディン。子犬の頃からのトレーニングの記憶から、戦場での過酷な経験、そしてアラスカの雄大な自然の踏破を迫られる過酷な挑戦まで――。コピーに掲げられた「生きて、マイホームへ還ろう。」という言葉の通り、人生の試練を常に寄り添い合いながら乗り越えていく。
数々の作品で圧倒的な存在感を放ってきたブラッド・ピットが今作で挑むのは、傷を抱えながらも愛犬とともに生きる元兵士という深みのある役どころ。相棒を務めるのは、精悍な佇まいと圧倒的な眼差しを放つシェパードのオーディンだ。広大なアラスカの“魔の領域”＜ハート・オブ・ビースト＞を舞台に繰り広げられる圧倒的な映像美と、言葉を超えた熱いエモーション。映画史に刻まれてきた数々の「名優×犬」の感動を継承し、最高峰のスケールと緊迫感で塗り替える至高のバディ・ストーリーが誕生する。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。