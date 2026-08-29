〈皇居ラン そろそろ禁止？〉「どけよ」「邪魔だよ」の声も…千代田区を直撃してわかった実際の苦情と“婚活スポット”への意外な見解

SNSで東京・千代田区の皇居周辺を走る、いわゆる「皇居ラン」をめぐって議論が起きている。皇居ランのあるべき姿とは何か。千代田区の担当者に話を聞いた。

【画像】ピンクのウェアを着た若い女性ランナーたち

「歩行環境の改善を望む声をいただいている」

きっかけのひとつとなったのは、「皇居ラン、そろそろ禁止でいいのでは」というXの投稿だった。

観光客や高齢者、子ども連れなど多くの歩行者が行き交うなか、ランナーとの接触を懸念する声が上がる一方、皇居ランに肯定的な意見も寄せられ、SNS上では賛否が分かれている。

皇居ランに否定的な意見としては、

「皇居の歩道は、まず歩く人のためにあってほしい」

「すれ違いざまに、小声で『どけよ』とか『邪魔だよ』とか言うランナーもおり、危ない以外にも理由はある」

「皇居ランナー達が観光できていたお年寄り団体に怒鳴りつけている光景を目にした事があります」

「わざわざ人が多い場所で走る良さがわからない」

といった声が上がる一方、肯定的な意見もみられる。

皇居周辺は、観光地であると同時に、都内有数のランニングスポットとして長く親しまれてきた。一方、歩道をランナーと歩行者が共有する場所も多い。

観光客や子ども連れ、高齢者などの歩行者とランナーとの接触・衝突など、安全面をめぐる懸念をどう認識しているのか。

では、皇居周辺の区道を管理し、地域ルールづくりにも関わってきた千代田区は、現在の状況をどう考えているのか。千代田区の担当者が答える。

「ランナーが周回している皇居周辺の道路は国道、都道、区道がありますが、こと千代田区にて管理している区道について、区民から皇居周辺を走る一部ランナーによる危険な走行によって歩行者との接触があったなど歩行環境の改善を望む声をいただいており、安全性の確保は極めて重要であると認識しています」（千代田区 環境まちづくり部 景観・都市計画課・齋藤さん、以下同）

SNSの声だけでなく、区にも実際に一部のランナーの走り方をめぐって歩行環境の改善を求める声が寄せられているという。

では、SNS上で浮上しているような「皇居ラン禁止論」について、国や東京都と連携し、ランニングそのものを禁止したり、何らかの規制を設けたりする考えはあるのだろうか。

「平成25(2013)年6月に、地域・団体等、学識、行政などから構成される皇居周辺地域委員会にて、皇居周辺を安全で快適な環境づくりに取り組むべく基本方針を策定し、皇居周辺歩道利用マナーや競技会・ランニングイベントに関する地域ルール等を定めました」

「歩道拡幅」などハード面でも対策

さらに現在、千代田区は皇居周辺でランナーズステーションを運営する事業者などから構成される「皇居周辺ランナーサポート施設・ランニングクラブ等連絡会」（皇居ラン連絡会）にも参加しているという。

「皇居周辺のランニング環境の観察・情報共有、マナーに関するランナー施設などでの情報発信、ランニングイベントでのブース出展、交通規制の情報発信などを行っております」

区の回答からは、現時点では一律の禁止や新たな規制よりも、ランナーへのマナー啓発や環境整備などを通じて安全性を高める取り組みに重点を置いていることがうかがえる。

対策はマナーの呼びかけだけではない。区が管理する代官町通りでは、

「歩道拡幅や街路灯再整備、自転車のナビマーク等の設置による歩行者と自転車の分離誘導などにより、歩行環境の改善をしております」

といい、道路そのものの整備も進めている。

一方、皇居周辺には国道、都道、区道が混在しており、千代田区だけですべての道路を管理しているわけではない。そのため国や東京都との情報共有も必要になる。

「基礎自治体として、区民からのご意見・ご要望や皇居ラン連絡会での情報について国や東京都への提供を行っているところですが、より一層連携していくため連絡会にも参加の協力をお願いしていく予定です。

また、マナー喚起のため、ランナーへのアナウンスや掲示板の設置など、関係機関・関係団体と連携し取組んでいきたいと考えています」

皇居周辺にはランナーだけでなく、通勤・通学する人、観光客、散歩をする人などさまざまな利用者がいる。「走る場所」と「歩く場所」を完全に分けることが難しい以上、ランナー側が周囲への配慮を徹底することが求められそうだ。

「婚活にもつながっていけば、区としても好ましい」

一方、皇居ランをめぐってSNSで話題になっているのは安全面だけではない。

ランニングを通じて人と知り合うことができるとして、「出会いのスポット」「婚活の場」として皇居ランを紹介する声もある。一方で、本来ランニングを楽しむ場所に出会い目的で来ることへの違和感を示す意見もあり、こちらも賛否が分かれている。

こうした“出会いの場としての皇居ラン”を、区はどう見ているのか。

「ランナーにマナーやルールを守っていただいた上で、『皇居ラン』が交流の機会となり、結果として婚活にもつながっていく場になっていけば、区としても好ましいことだと考えております」

安全確保を重視しながらも、ランニングをきっかけに人と人との交流が生まれること自体については前向きに捉えているようだ。

「皇居ランは禁止すべきなのか」という刺激的な議論がSNS上では広がっているが、千代田区が示しているのは、現時点での一律禁止ではなく、ランナー、歩行者、行政、周辺事業者がルールとマナーを共有しながら共存できる環境をつくるという方向性だ。

皇居ランがこれからも都心のランニング文化として続いていくためには、人気スポットだからこそ、走る側にもこれまで以上の配慮が求められることになりそうだ。

取材・文／集英社オンライン編集部