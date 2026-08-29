その日は大好きなお兄ちゃんの帰りを待って過ごしたという猫の『ひのき』ちゃん。待ちに待った再会の瞬間、彼女が見せた愛らしい反応が反響を呼んでいます。

2.4万再生を達成するとともに、「健気さが可愛すぎる！」「愛おしすぎるよ、ひのきちゃん」とのコメントが寄せられています。

【動画：息子の部屋で『帰りを待っていた猫』…帰宅した直後に見せた『可愛すぎる行動』】

大人気キャット・ひのきちゃん

チャンネル登録者数46万人、5匹のかわいいニャンズと仲良しご家族の日常が大人気のYouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、帰宅した息子さんに甘える猫の『ひのき』ちゃんを捉えた動画です。

ひのきちゃんは2017年生まれの女の子。飼い主さんご家族の一員となった当時、彼女はまだ小さな子猫で、息子さんは小学4年生だったといいます。ひのきちゃんのお迎えから9年が経過した2026年現在、共に育ってきたふたりの絆は、いっそうに特別なものとなったようで……。

「待ってました！」息子さん帰宅後は、お膝に一直線!?

動画冒頭には、誰もいない息子さんのお部屋で、ひとり静かに過ごすひのきちゃんが。撮影者・ママさんが息子さんは外出中であると伝えても、彼女はその場を動かなかったそう。息子さんの帰りを待つひのきちゃんの姿は健気で愛らしく、視聴者の胸を打ちました。

息子さんが帰宅したのは23時のことで、ひのきちゃんは「待ってました」と言わんばかりに息子さんのお膝をジャックした様子。息子さんの手に頬をすり寄せたり、ナデナデやハグを堪能したりと、息子さんとのスキンシップを楽しむ彼女は、再会の喜びを全身で表しているようだったのだとか。

昔から変わらない、微笑ましい光景がここに

息子さんの入浴後は、お待ちかねのお遊びタイム。動画後半には、ひのきちゃんの体にタッチしては素早く彼女のもとを離れたり、反復横跳びを想起させるコミカルなステップを刻むなどして、ひのきちゃんを追いかけっこに誘う息子さんの姿が捉えられていました。

夜間に展開されるひのきちゃん・息子さんのじゃれ合いについて、ママさんは「小さい頃から変わらない」と語ります。家族になって9年、互いに成長してもなお続く微笑ましい光景は、長年ふたりを見守ってきたチャンネルファンを歓喜させました。

息子さんの外出中から帰宅後におけるひのきちゃんの様子を捉えた動画には、「たけし君（息子さん）に構ってもらえて嬉しいのが隠しきれてないツンデレひのきちゃんｷｬﾜﾜ」「健気で可愛いひのきちゃん大好きなお兄ちゃんに遊んでもらえて良かったね」「お兄ちゃんに抱きしめられで幸せ～やね。二人でじゃれあってる姿をみてると癒される」といった声が相次いでいます。

ひのきちゃん、保護猫『ひまわり』ちゃん、短足マンチカン『秀吉』くん、ひまわりちゃん・秀吉くんカップルのもとに誕生した『おでこ』ちゃん、『豆大福』くんの日常が大人気のYouTubeチャンネル『ひのき猫』では、お迎え当時のひのきちゃんの映像はもちろん、ニャンズと共に成長していくお子さんたちの姿がご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。