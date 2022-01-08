ラグビーリーグワンは28日、26〜27年シーズンから適用する選手登録規定を見直すと発表した。日本代表資格がある海外出身選手のうち、昨年5月末までに日本国籍を取得するなどの条件を満たした選手について、日本出身選手と同様に出場制限のない登録区分の「A1」とする特別措置を設けた。

昨年5月発表の新規定は、日本出身選手の出場機会増加が目的。義務教育期間の6年以上を日本で過ごすなどの条件を満たさなければ、代表資格があっても海外出身選手は出場制限のある「A2」となる。これに対し、日本国籍を持つ元日本代表ら海外出身選手が反発。計24人が東京地裁に適用差し止めの仮処分を申し立てていた。リーグワンによると、27日に和解し、今後仮処分の申請も取り下げられるという。

今回の発表を受け、仮処分を求めた24選手の1人で、実名を公表して異論を唱えた19年W杯日本代表のラファエレ・ティモシー（35＝神戸）が自身のインスタグラムを更新。2500字を超える長文をつづり、「私たちが決して望んでいなかった戦いが終わりを迎えます」「黙っていた方が楽だっただろう」「私たちは選手会とより効果的に対話を行う必要性を痛感しました」「私たちは、日本人選手が世界トップクラスの才能と共に成長していくことを望んでいます」などと思いの丈を発した。

▽ラファエレ声明全文

今日で、私たちが決して望んでいなかった戦いが終わりを迎えます。しかし、そこから逃れることはできないと分かっていました。これは常に、選手のカテゴリーをはるかに超えたことに関わることでした。

新たなカテゴリーA1とA2のルールが発表された際、私たちは、長年にわたり日本のためにキャリアと人生を捧げてきた選手たち、つまり帰化を果たし、日本のラグビーに尽力し、場合によっては世界舞台で日本代表として活躍する栄誉に浴してきた選手たちに、不当な影響を与えるだろうと思いました。

他の23人の選手と共に立ち上がって、私たちはこれらのルールに異議を唱えるという難しい決断を下しました。

自分たちが参加する競技を統括する組織に対して法的措置を取ることは、決して軽々しく決めたことではありません。私たちのキャリア、契約、生活、そして家族はすべて、この組織と競技に深く関わっています。声を上げることにはリスクが伴うことを承知していました。

黙っていた方が楽だっただろう。

しかし、私たちはこれが一人の選手だけの問題ではないと信じていました。

本日、我々の異議申し立てとその後の和解を受けて、リーグワンは新たな規則を改正することに合意しました。

合意された変更により、2025〜26シーズンにカテゴリーAに登録され、2025年5月31日までに日本国籍を取得または申請した対象選手は、カテゴリーA1となる。

カテゴリーA1の選手は、チーム登録、試合当日の登録、または同時にフィールド上にいることができる人数に上限はありません。

これは、決して特別扱いを求める話ではありませんでした。

これは、公正な扱いを求めることでした。

日本は単にラグビーをするためだけに来た場所ではありません。

日本国籍を取得することを選んだ私たちにとって、日本は故郷となりました。

今日は重要な前進ではあるが、これらのルールによって影響を受ける選手の中には、依然として声を上げるべき人々がいます。

今回の件で、私たちは選手会とより効果的に対話を行う必要性を痛感しました。今後は選手会と協議を重ね、日本人選手と外国人選手双方にとってより良い環境を築いていきたいと考えています。

一連の過程を通じて、選手自身のキャリアや生活、そして活躍の機会が左右されるような状況において、選手の声を力強く代弁する存在がいかに重要であるかを深く認識しました。

今後は選手会が、依然として影響を受けている選手たち――とりわけ日本のラグビーシステムの中で育った外国人選手や、日本代表としてプレーする栄誉にありながらも「A2」に分類されたままの選手たち――の声を力強く代弁する存在となることを期待しています。

私たちは日本のラグビーと日本人選手の育成を支援します。

この戦いは、日本人選手から機会を奪うことを目的としたものでは決してありません。

私たちは、国内の才能を育成することがなぜ重要なのかを理解しています。若い日本人選手たちに機会を与え、成長させ、成功させ、日本のラグビーの未来を担う存在になってほしいと願っています。

日本人選手の育成と機会保護を図ると同時に、幼い頃に日本に来て日本のラグビーシステムを通じて成長した外国人選手も評価するようなシステムを構築する方法が必要です。

これは日本人選手と外国人選手のどちらが優れているかという議論であってはなりません。

それは、いかにして最強で、最も公平で、最も包括的な競争環境を構築するかについての議論であるべきです。

なぜなら、私たちは皆同じことを望んでいるからです。

リーグワンが世界最高のラグビー大会となるために。

私たちは、世界最高の選手たちがここに来たいと思ってくれることを望んでいます。

私たちは、日本人選手が世界トップクラスの才能と共に成長していくことを望んでいます。

私たちは、日本の若い選手たちがプロラグビーへの道筋を見出せるようにしたく、そして、この国のために長年尽力してくれる選手たちに、彼らの貢献が評価されていることを知ってほしいと思っています。

私たちは、それらは共存できると信じています。

しかし、世界最高の競争相手になるためには、難しい話し合いにも積極的に取り組む覚悟が必要です。

選手たちの声に耳を傾ける必要があります。

システムを改善できるタイミングを見極めることが求められます。

そして時には、変化が必要となります。

今回の和解は、本件に関わった選手たち、つまり日本国籍を取得した選手たちにとっての問題を解決するものですが、より広範な議論がここで終わるべきという意味ではありません。

キャリアや機会に影響が出る可能性のある選手もまだいます。

リーグワン、日本ラグビー選手会、各クラブ、そして選手たちが一堂に会し、今後のことについて率直かつ建設的な話し合いができることを願っています。

なぜなら、究極的にはこれは特定のカテゴリーや特定のプレイヤーグループだけの問題ではないからです。

これは、日本におけるラグビーの未来についての話です。

この闘いに賛同し、名を連ねてくれたすべての選手を心から誇りに思います。声を上げることは不安を伴いましたが、誰も一人ではないという確信が、私たちに力を与えてくれました。

家族、弁護団、そして私たちを支え、励まし、この件は立ち上がる価値があると信じてくれたすべての方々に心から感謝申し上げます。

適切な方々と私たちをつないでくださった方々、支援してくださった国際ラグビー選手協会、FCCJ、そして私たちの声を広めてくださったジャーナリストや記者の方々に感謝いたします。皆様のご支援のおかげで、私たちだけでは成し遂げられなかったほどの大きな成果を上げる事ができました。心より感謝申し上げます。

私たちは、後に続く選手たちが、自分たちの声が重要であり、疑問を投げかけ、自分たちの将来に影響を与える決定に異議を唱え、自分たちの信じるもののために立ち上がることができるということを知ってほしいと願っています。

これでこの章は終わりを迎え、私たちがそもそもここに集まった理由、つまり私たちが愛するラグビーという競技、そして日本のラグビーが将来どうあるべきかという共通の信念に立ち返ることができます。ありがとうございました。