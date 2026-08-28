熊本地震から1か月。地震直後に爆発が発生したイオンモール熊本では、2700人もの雇用を支えていました。その雇用はどうなっていくのか、現場を取材しました。

【写真を見る】イオンモール熊本 “におい”を頼りに捜索する災害救助犬

イオン爆発1か月 捜索阻んだ「無風」 捜索中には「崩落音」も

7人が犠牲になったイオンモール熊本の大規模爆発。直後から取り残された人を救おうと、懸命の捜索活動が行われました。

はっきりとした爆発の原因もわからず、崩落の危険があるなか進む隊員たち。各地から警察や消防などが駆け付けました。

広島県警 広域緊急援助隊 関本淳一 大隊長

「『現在、崩落音がした。異常の有無を早急に確認せよ』という無線も入っていた。絶対に救出するんだという強い気持ちで臨みました」

災害救助犬も捜索に参加。普段いる横浜から車で約15時間移動し、爆発の翌日には現地に入りました。

派遣された災害救助犬は7頭。においを頼りに探していきます。

救助犬訓練士協会 訓練士 橋本幸さん

「足場が自分たちが歩くだけでも、少し揺れる場所があったりとか、犬も注意しつつ、捜索させました」

さらに立ちはだかったのは、風のない「無風の状態」。

救助犬訓練士協会 訓練士 橋本幸さん

「風下だと、においが流れてくるので、においを辿って要救助者のところに行くというのが出来ます。風がない分、すごく難しいところがありました」

今回、救助犬が直接人を見つけることはありませんでしたが、そのことにも意味があるといいます。

救助犬訓練士協会 訓練士 橋本幸さん

「救助犬がそこに優先すべき存在がないのも、救助隊には一つの大きな情報。その現場をずっと捜索する必要はない。別のエリアに行けるという選択のきっかけにもなる。判断材料としても役に立っていると思います」

雇用の拠点「イオンモール熊本」働く場失い 今後見通せず

爆発が起きたイオンモール熊本。ここは約2700人が勤務する地域の雇用の拠点でもありました。

その場所での仕事が止まって1か月。地元のハローワークには、働いていた人からこんな相談が寄せられているといいます。

ハローワーク上益城 吉浦規威 所長

「『会社から休むようにと言われたけど、どうしたらいいか』とか、休業補償をする・しないについても、いつまで（仕事が）できないかとか、（営業）再開がいつになるのか、会社から教えてもらえていないということで困っている方が多い」

イオンモール熊本の営業がいつ再開するのか。または再開しないのか。それがわからないと休業や転職の判断ができない。しかし、具体的な説明がないというのです。

テナントとして入っている会社側にも説明できない事情が。

ハローワーク上益城 吉浦規威 所長

「事業所側（テナント）からすると、イオンサイドから話がないというので、どうしたらよいかと。イオンサイドからの話がないということが一番動きづらいような状態」

出水キャスター

「大枠が決まらないと、テナントがどうするかも決められない。テナントがどうするか方針を決めないと、働いてる人への支援方法も決まらないと？」

ハローワーク上益城 吉浦規威 所長

「そうですね」

イオン側が今後どんな見通しを示すのか。その内容によっては、相談者が増えるとハローワークはみています。

現場に置かれた献花台。27日は、地震発生時にイオンモール熊本の建物内にいた女性が訪れていました。

地震発生時にイオンモール熊本にいた人

「活気があった場所がこんなになってしまったという悲しい気持ち。今後どうなっていくのかなという不安が一番です」

身近な買い物の拠点で、雇用の拠点でもあったイオンモール熊本。今後のことはまだ決まっていません。

7人が犠牲 イオンモール熊本の爆発から1か月 現場に大きな変化なく

出水麻衣キャスター：

1か月前に取材をしたとき、猛烈な爆風による建物の被害を目の当たりにして、言葉を失いました。

現在も大きな変化はなく、鉄筋コンクリートがむき出しになったまま、天井からはパイプなどが垂れ下がり、未だに爆発のすさまじさを感じ取ることができます。

現場には献花台が設置されていて、多くの人が花束や飲み物、食べ物などを手向けていました。

その中には、亡くなられた従業員の方々に「私たちのことを守ってくれてありがとう」としたためたノートもありました。

イオンモール熊本前の道路は、25日に規制線が外れ、自動車や自転車などが通れるようになりました。

一方で、「交通量が減ってしまって、当たり前のようにあった活気がなくて寂しい」「見るといろいろな思い出が出てきてしまって、涙が出るので未だにこの道を通れない」といった声や、「このイオンモールで全てを買っていたので、どこで買い物をしていいかわからない」といった惜しむ声も聞かれています。