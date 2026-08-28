【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】ジョーダン彷彿の「ありえないショット」

バスケットボール日本代表のPF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、ほぼゼロ角度から“ありえないショット”を沈め、ファンに衝撃を与えている。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合の主導権を握り、106−78の大差で勝利した。

最高級のプレーを見せたのが、2年ぶりに代表復帰した八村だ。27分42秒のプレータイムで両チームトップの29得点をマーク。フィールドゴールは14本中11本を成功させ、成功率は驚異の78.57％だった。さらに4リバウンド・2アシスト・3スティール・1ブロックを記録するなど攻守にわたって躍動した。

中でもファンを釘付けにしたのが、第4クォーターの残り7分37秒の場面だった。右コーナー付近で八村は、巧みなフェイントを織り交ぜながら対峙したムサンナ・アルマルワニを翻弄。さらに右方向へ鋭いドライブを仕掛けると、急停止して相手との間合いを作り出した。

「なんやねんそれ笑」の声も

そこからレッグスルーでボールを持ち替えると、最後はほぼゼロ角度から体を後方へ倒しながらフェイダウェイの2ポイントシュート。かなりのタフショットだったが、ボールは綺麗な弧を描いてリングに吸い込まれた。

このNBAレジェンドを彷彿とさせる神業プレーに、ABEMAのコメント欄やSNS上のファンは大きな衝撃を受けた。「マジかよ！？」「ジョーダンやん」「は？」「どゆこと？」「これはマイケル・ジョーダンです」「マジでなんだよそれw」「なんやねんそれ笑」「最高すぎるかよ」「それ入るんかい」「えぐすぎるって」など、驚きと興奮の声が相次いだ。

見事な個人技の連続で、まさにサウジアラビアを圧倒した八村。続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも、再び日本を勝利へ導く活躍に期待したい。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）