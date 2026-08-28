20年以上にわたり嫌がらせか。隣人宅にゴミを捨てたなどとして、無職の女を逮捕です。

【写真を見る】隣人宅に大量のゴミ 20年以上嫌がらせか… 逮捕の55歳女は2年前にも生卵を投げつけた疑いで逮捕 被害女性｢少しも気が休まらない｣

岐阜県川辺町の静かな住宅街。60代の女性が住む住宅では、20年以上隣人からゴミを捨てられるなどの被害に遭っていたということです。

被害女性から提供された防犯カメラには、バケツを持って現れる人物が。

すると…花壇に咲く花を次々と切っていきます。



また別の日には、ペットボトルが畑に投げ込まれていきます。

被害女性「こちらからは何もした覚えがない」

逮捕されたのは、岐阜県川辺町比久見の無職・各務良子容疑者(55)。

警察によりますと、各務容疑者はことし5月～6月にかけて、近所に住む60代の女性の自宅にゴミや雑草を捨てた廃棄物処理法違反などの疑いが持たれています。

被害に遭った女性は…



（被害に遭った女性）

「（被害に遭い始めたのは）20年前。こちらからは何もした覚えがない」



警察の調べに対し各務容疑者は、「一切身に覚えがないです」と容疑を否認しています。

生卵を投げつけられる被害も ｢少しも気が休まらない…｣

各務容疑者は2024年8月にも、この女性の自宅に生卵を投げつけたなどとして、県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されていました。



（被害に遭った女性）

「くつろぐ場所の家が、少しも気が休まらないのは本当につらい。反省して何もしないでほしい」



警察が、動機や経緯を調べています。