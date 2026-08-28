『夫婦と16歳』“美子”かたせ梨乃に絶好のチャンス到来！ ネット騒然「怖すぎる」「最悪展開来たwww」（ネタバレあり）
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第9話が27日深夜に放送され、ラストで美子（かたせ）に絶好のチャンスが訪れると、ネット上には「怖い怖い怖すぎるー」「過去1と言っていいほど最悪展開」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】うふふ♪ 美子ちゃん（かたせ梨乃）の素敵笑顔 紘（豆原一成）は特製スープに鼻血を流す
迫り来る美子から逃げ出し、妻・冴（岡田結実）の実家で同居を始めた紘（豆原一成）。平和な日常を取り戻したとひと安心の紘だったが、ある日、家に帰るとそこには美子の姿があった。異様に美子を怖がる紘を歯牙にもかけず、冴は美子を信頼しきっている。
さらに空き巣にあって不安だと偽る美子を信じ、冴と彼女の母・志帆（西山繭子）は同居を提案。紘は美子との共同生活を強いられる…。
そんな第9話の終盤では、冴と志帆が二人で韓国旅行へ出かけることが判明。驚いた紘が恐るおそる「じゃあ…俺は友だちのところでも泊まろうかなぁ」とつぶやくと、隣の冴は「ダメに決まってんだろ」と即答しつつ美子に「こいつが浮気しないように見張り役もお願いね」と微笑みかける。
これに美子は「合点承知の助です！」と力強く拳を握りしめると、一転して穏やかな声で「紘さんの健康管理、任せてください」と笑うのだった。
美子に、紘と一つ屋根の下で二人きりという“絶好のチャンス”が訪れて第9話が幕を下ろすと、ネット上には「二人きり!? 怖い怖い怖すぎるー」「おいおいおい二人きりにすんなって…」「過去1と言っていいほど最悪展開来たwww」「逃げ場がなさすぎてキツイ」「1番危険な女をそばに残して親子で韓国旅行はやばい」といった反響が寄せられた。
【写真】うふふ♪ 美子ちゃん（かたせ梨乃）の素敵笑顔 紘（豆原一成）は特製スープに鼻血を流す
迫り来る美子から逃げ出し、妻・冴（岡田結実）の実家で同居を始めた紘（豆原一成）。平和な日常を取り戻したとひと安心の紘だったが、ある日、家に帰るとそこには美子の姿があった。異様に美子を怖がる紘を歯牙にもかけず、冴は美子を信頼しきっている。
そんな第9話の終盤では、冴と志帆が二人で韓国旅行へ出かけることが判明。驚いた紘が恐るおそる「じゃあ…俺は友だちのところでも泊まろうかなぁ」とつぶやくと、隣の冴は「ダメに決まってんだろ」と即答しつつ美子に「こいつが浮気しないように見張り役もお願いね」と微笑みかける。
これに美子は「合点承知の助です！」と力強く拳を握りしめると、一転して穏やかな声で「紘さんの健康管理、任せてください」と笑うのだった。
美子に、紘と一つ屋根の下で二人きりという“絶好のチャンス”が訪れて第9話が幕を下ろすと、ネット上には「二人きり!? 怖い怖い怖すぎるー」「おいおいおい二人きりにすんなって…」「過去1と言っていいほど最悪展開来たwww」「逃げ場がなさすぎてキツイ」「1番危険な女をそばに残して親子で韓国旅行はやばい」といった反響が寄せられた。