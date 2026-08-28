ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流で、ネパールの当局はこれまでに389人が死亡したと発表しました。

ネパール当局は27日、中国との国境地帯で発生した大規模な土石流による死者が389人に増えたと明らかにしました。行方不明者は977人で、懸命の捜索活動が続いています。

記者

「首都カトマンズの病院には、被災地で救助されたけが人などが次々と運び込まれていまして、家族や親族が行方不明になっている人たちが確認に訪れています」

この土石流では、日本人5人の安否がわかっていません。ネパール観光局が公開した「連絡が取れない人のリスト」には、日本人とされる男性3人、女性2人の名前が掲載されています。

日本人5人の観光ツアーを手配したというネパールの旅行会社によりますと、5人は幼い子どもを含む家族とみられ、土石流が起きた26日の朝に中国側からネパールに入り、カトマンズに向かう予定だったということです。

一方、アメリカ地質調査所は、ネパールと中国の国境地帯で、現地26日午前8時37分に観測されたマグニチュード5.2の揺れについて、地震ではなく氷河の崩壊と土石流によるものだったと発表しています。