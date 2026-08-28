『カーズ』公開20周年、9月4日から1週間限定上映 土田大＆山口智充が祝福と感謝「みんなまた会おうね！」
ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画『カーズ』が、公開20周年を記念して、9月4日から10日までの1週間限定で全国の劇場にて上映されるのを前に、20周年記念ビジュアルが公開された。今回は日本語吹替版での上映となり、日本版声優の土田大（マックイーン役）、山口智充（メーター役）からお祝いと感謝のメッセージが届いた。
【画像】『カーズ』場面カット
2006年に公開された本作は、若き天才レーサーのライトニング・マックィーンと、陽気なレッカー車のメーターを中心に、個性豊かな車たちの友情や成長を描いた物語。全世界興行収入4億6200万ドルを記録し、第64回ゴールデングローブ賞、第34回アニー賞で長編アニメーション作品賞を受賞した。
その後も『カーズ2』『カーズ／クロスロード』と続編が制作されたほか、短編シリーズやゲームなど幅広く展開。マックィーンやメーターは、おもちゃ、絵本、文具、アパレルなどでも親しまれ、世代を超えて愛される人気キャラクターとなった。
公開された20周年記念ビジュアルには、マックィーンとメーターをはじめ、『カーズ』の仲間たちが笑顔で集合。このビジュアルを使用したオリジナル・ポストカードが、9月4日から数量限定で入場者に配布されることも発表された。
日本語吹替版でマックィーンを演じてきた土田は、「『カーズ』公開20周年おめでとうございます！」と祝福。速さと華やかさを備えながらも「その内面は欠点だらけ」で、本当に大切なものに気づき成長していく姿が「マックィーンの最高の魅力」だと語った。
続編や短編、ショー、ゲームなどを通じて役を演じてきた20年間については、「さまざまなコンテンツで皆さんとお会いできて、本当に幸せな20年でした」と感謝。「今も世界のどこかで最高の相棒と共にマックィーンは走り続けていることでしょう。みんなまた会おうね！カチャウ！」と呼びかけた。
一方、メーター役の山口は「20年という月日が信じられないです！」と驚きを口にした。第1作公開時に6歳だった息子が最近DVDを見て感動していたといい、「色褪せない作品ということを確信しました！」とコメントした。
街で『カーズ』のTシャツを着ている子どもを見かけると、思わず声をかけてしまうほど、作品は自身にとってかけがえのない存在になったという。「これだけメーターをやらせていただいていたら、もう他人事ではありません」と深い愛着を明かし、「メーターのモノマネは僕がいちばん上手いです！」とユーモアを交えて締めくくった。
日本語吹替版には、土田、山口のほか、サリー役で戸田恵子らが出演。20年にわたって愛されてきたマックィーンとメーターの物語が、再び映画館の大スクリーンに帰ってくる。
■土田大（マックィーン役）のコメント
『カーズ』公開20周年おめでとうございます！
今ではおなじみの赤いボディにナンバー95と稲妻マークが印象的なレーシングカー。ひとたびレースで走れば速い。と、いかにも主人公らしいキャラクターですが、その内面は欠点だらけ。
そんな彼が本当に大切なものを通して成長していく様子は「カーズ」シリーズにおけるマックィーンの最高の魅力ではないでしょうか。「あるじいちゃんレーシングカーが教えてくれたんだ。あんなのタダの置物だって」最高です。
時代が変わっても変わらないものがずっとある。私が感じるカーズの世界の魅力のひとつであり、20年経った今もそれは全く色褪せません。振り返れば、シリーズ続編はもとより、短編、ショー、ゲーム等、さまざまなコンテンツで皆さんとお会いできて、本当に幸せな20年でした。
今も世界のどこかで最高の相棒と共にマックィーンは走り続けていることでしょう。
みんなまた会おうね！カチャウ！
■山口智充（メーター役）のコメント
20年という月日が信じられないです！
一作目上映当時6歳だった息子が、この間DVDを観て感動してました！色褪せない作品という事を確信しました！
町の中でカーズのTシャツ着てる子どもさんを見かけたらついついうれしくて声をかけてしまうくらい、カーズは僕にとってかけがえのない作品となってます！
『カーズ』『カーズ2』『カーズ／クロスロード』のシリーズ、『カーズトゥーン メーターの世界つくり話』シリーズなどの短編。と、これだけメーターをやらせていただいていたら、もう他人事ではありません。そして僕は確信してます！メーターのモノマネは僕がいちばん上手いです！
【画像】『カーズ』場面カット
2006年に公開された本作は、若き天才レーサーのライトニング・マックィーンと、陽気なレッカー車のメーターを中心に、個性豊かな車たちの友情や成長を描いた物語。全世界興行収入4億6200万ドルを記録し、第64回ゴールデングローブ賞、第34回アニー賞で長編アニメーション作品賞を受賞した。
公開された20周年記念ビジュアルには、マックィーンとメーターをはじめ、『カーズ』の仲間たちが笑顔で集合。このビジュアルを使用したオリジナル・ポストカードが、9月4日から数量限定で入場者に配布されることも発表された。
日本語吹替版でマックィーンを演じてきた土田は、「『カーズ』公開20周年おめでとうございます！」と祝福。速さと華やかさを備えながらも「その内面は欠点だらけ」で、本当に大切なものに気づき成長していく姿が「マックィーンの最高の魅力」だと語った。
続編や短編、ショー、ゲームなどを通じて役を演じてきた20年間については、「さまざまなコンテンツで皆さんとお会いできて、本当に幸せな20年でした」と感謝。「今も世界のどこかで最高の相棒と共にマックィーンは走り続けていることでしょう。みんなまた会おうね！カチャウ！」と呼びかけた。
一方、メーター役の山口は「20年という月日が信じられないです！」と驚きを口にした。第1作公開時に6歳だった息子が最近DVDを見て感動していたといい、「色褪せない作品ということを確信しました！」とコメントした。
街で『カーズ』のTシャツを着ている子どもを見かけると、思わず声をかけてしまうほど、作品は自身にとってかけがえのない存在になったという。「これだけメーターをやらせていただいていたら、もう他人事ではありません」と深い愛着を明かし、「メーターのモノマネは僕がいちばん上手いです！」とユーモアを交えて締めくくった。
日本語吹替版には、土田、山口のほか、サリー役で戸田恵子らが出演。20年にわたって愛されてきたマックィーンとメーターの物語が、再び映画館の大スクリーンに帰ってくる。
■土田大（マックィーン役）のコメント
『カーズ』公開20周年おめでとうございます！
今ではおなじみの赤いボディにナンバー95と稲妻マークが印象的なレーシングカー。ひとたびレースで走れば速い。と、いかにも主人公らしいキャラクターですが、その内面は欠点だらけ。
そんな彼が本当に大切なものを通して成長していく様子は「カーズ」シリーズにおけるマックィーンの最高の魅力ではないでしょうか。「あるじいちゃんレーシングカーが教えてくれたんだ。あんなのタダの置物だって」最高です。
時代が変わっても変わらないものがずっとある。私が感じるカーズの世界の魅力のひとつであり、20年経った今もそれは全く色褪せません。振り返れば、シリーズ続編はもとより、短編、ショー、ゲーム等、さまざまなコンテンツで皆さんとお会いできて、本当に幸せな20年でした。
今も世界のどこかで最高の相棒と共にマックィーンは走り続けていることでしょう。
みんなまた会おうね！カチャウ！
■山口智充（メーター役）のコメント
20年という月日が信じられないです！
一作目上映当時6歳だった息子が、この間DVDを観て感動してました！色褪せない作品という事を確信しました！
町の中でカーズのTシャツ着てる子どもさんを見かけたらついついうれしくて声をかけてしまうくらい、カーズは僕にとってかけがえのない作品となってます！
『カーズ』『カーズ2』『カーズ／クロスロード』のシリーズ、『カーズトゥーン メーターの世界つくり話』シリーズなどの短編。と、これだけメーターをやらせていただいていたら、もう他人事ではありません。そして僕は確信してます！メーターのモノマネは僕がいちばん上手いです！