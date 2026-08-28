医師免許持ちVtuber、“副鼻腔炎”と診断されファンが心配「配信してくれてるだけでもありがたい」
「にじさんじ」所属Vtuber・健屋花那さんが、28日までにXを更新。自身が患っている病気と今後の活動について報告すると、ファンから心配の声が集まった。
【写真】自身の病気と今後の活動についてつづった花那さん
2025年9月に行った6周年記念配信で、医師免許を取得していること公表した花那さん。今回の投稿では、1週間ほど前から出ていた咳や鼻水などの症状が「本日副鼻腔炎」によるものだったことをファンに報告した。
症状の完治には2週間ほどの期間が必要だそうで、続けて「幸い声帯には問題ないため、水曜日くらいから30分くらいの短めの配信や、shorts動画のアップロードを様子を見てやっていこうと考えております。配信中に症状が悪化した場合は、速やかに終了させていただくつもりです。声に違和感があったり、配信に咳が載ってしまう場合もあるかもしれませんが、ご理解ください」とコメント。様子を見ながら配信を続けていくと語っている。
この投稿にファンからは「配信してくれてるだけでもありがたい」「副鼻腔炎はキツい お大事になさってください」「お大事に、早く良くなりますように」「副鼻腔炎なったことあるけど頭痛というか顔面痛やばくてほんと怖かった」などの返信が寄せられていた。
引用：「健屋花那 にじさんじ」X（＠sukosuko_sukoya）
【写真】自身の病気と今後の活動についてつづった花那さん
2025年9月に行った6周年記念配信で、医師免許を取得していること公表した花那さん。今回の投稿では、1週間ほど前から出ていた咳や鼻水などの症状が「本日副鼻腔炎」によるものだったことをファンに報告した。
症状の完治には2週間ほどの期間が必要だそうで、続けて「幸い声帯には問題ないため、水曜日くらいから30分くらいの短めの配信や、shorts動画のアップロードを様子を見てやっていこうと考えております。配信中に症状が悪化した場合は、速やかに終了させていただくつもりです。声に違和感があったり、配信に咳が載ってしまう場合もあるかもしれませんが、ご理解ください」とコメント。様子を見ながら配信を続けていくと語っている。
この投稿にファンからは「配信してくれてるだけでもありがたい」「副鼻腔炎はキツい お大事になさってください」「お大事に、早く良くなりますように」「副鼻腔炎なったことあるけど頭痛というか顔面痛やばくてほんと怖かった」などの返信が寄せられていた。
引用：「健屋花那 にじさんじ」X（＠sukosuko_sukoya）