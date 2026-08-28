“青島”織田裕二が事件現場へ急行！ 日産キックス×『踊る大捜査線 N.E.W.』コラボWEBムービー公開
9月18日公開の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』と、日産コンパクトSUV新型「日産キックス」とのコラボレーションWEBムービー「遊び心、封鎖できません。」篇が、8月28日より日産自動車公式YouTubeチャンネルにて公開される。
【動画】「踊る」シリーズ制作陣が手がけるコラボWEBムービー「遊び心、封鎖できません。」篇
映画公開に先駆けて、捜査一課となった青島俊作が登場する本ムービーでは、青島を演じる織田裕二をはじめ、湾岸署時代から数々の事件や苦楽を一緒に乗り越えてきた緒方薫役の甲本雅裕も登場。共に捜査一課へ異動した今も、気さくでルールに縛られない青島と、その姿に振り回される緒方の関係性を感じられるストーリーになっている。
舞台は警視庁の地下駐車場。捜査車両を借りるためにやってきた緒方は、用意されていた新型「日産キックス」に「かっこよすぎるだろ！ 捜査車両だぞ？ 目立ちすぎだろ！」と難色を示しす。貸し出し係は『踊る大捜査線 THE LAST TV』で初登場し、現在は警務課で働く野添久美子（小橋めぐみ）。
一瞬で犯人を捉えられる第3世代e‐POWERの瞬発力や深夜の張り込みでも気づかれない静粛性など新型「日産キックス」の魅力を久美子が解説すると、緒方も葛藤。そこへ慌ただしく駆け込んできたのは現場へ向かう青島。鮮やかなカラーの新型「日産キックス」を見て、「いいじゃないこれ！ 速そう！」と一言。現場で目立って困ると制止する緒方の言葉をよそに、「いいじゃない！ 青島の青！ 気分上がるね！」と言い残して、そのまま現場へと走り去る。
取り残された緒方が思わず叫ぶのは、踊るファンなら誰もが知る名セリフ「行きなさ〜い！」。青島と緒方の軽妙な掛け合いは、ファン必見のシーンとなっている。
制作には『踊る大捜査線』シリーズの監督・本広克行、プロデューサー・亀山千広をはじめとするシリーズ制作陣が参加。演出の細部に至るまで本編さながらのこだわりが注ぎ込まれ、短編映像でありながら『踊る大捜査線』の世界観を存分に体感できる映像となっている。
「日産キックス」×映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』コラボWEBムービー「遊び心、封鎖できません。」篇は、8月28日より日産自動車公式YouTubeチャンネルにて公開。
【動画】「踊る」シリーズ制作陣が手がけるコラボWEBムービー「遊び心、封鎖できません。」篇
映画公開に先駆けて、捜査一課となった青島俊作が登場する本ムービーでは、青島を演じる織田裕二をはじめ、湾岸署時代から数々の事件や苦楽を一緒に乗り越えてきた緒方薫役の甲本雅裕も登場。共に捜査一課へ異動した今も、気さくでルールに縛られない青島と、その姿に振り回される緒方の関係性を感じられるストーリーになっている。
一瞬で犯人を捉えられる第3世代e‐POWERの瞬発力や深夜の張り込みでも気づかれない静粛性など新型「日産キックス」の魅力を久美子が解説すると、緒方も葛藤。そこへ慌ただしく駆け込んできたのは現場へ向かう青島。鮮やかなカラーの新型「日産キックス」を見て、「いいじゃないこれ！ 速そう！」と一言。現場で目立って困ると制止する緒方の言葉をよそに、「いいじゃない！ 青島の青！ 気分上がるね！」と言い残して、そのまま現場へと走り去る。
取り残された緒方が思わず叫ぶのは、踊るファンなら誰もが知る名セリフ「行きなさ〜い！」。青島と緒方の軽妙な掛け合いは、ファン必見のシーンとなっている。
制作には『踊る大捜査線』シリーズの監督・本広克行、プロデューサー・亀山千広をはじめとするシリーズ制作陣が参加。演出の細部に至るまで本編さながらのこだわりが注ぎ込まれ、短編映像でありながら『踊る大捜査線』の世界観を存分に体感できる映像となっている。
「日産キックス」×映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』コラボWEBムービー「遊び心、封鎖できません。」篇は、8月28日より日産自動車公式YouTubeチャンネルにて公開。