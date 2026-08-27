すき家の新メニュー「ポークロックカレー」の肉がデカ過ぎる！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛！！「ボリューム満点！」
人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【すき家】ポークロックカレーの肉ダブルを食べたら予想外にデカ盛りで満腹すぎた！【大食い】」と題した動画を公開した。動画では、すき家の新作メニュー「ポークロックカレー」の肉ダブルを注文し、その圧倒的なボリュームと柔らかな豚肉の魅力をレビューしている。
すき家に入店した山崎は、タブレット端末で「ポークロックカレー」の肉ダブルを注文。運ばれてきたカレーを前に、「岩の様なごっついお肉の塊」と、そのインパクトの大きさに驚きを見せた。まずはベースのカレーを一口食べると、じゃがいもや人参がゴロゴロと入っており、子供でも食べられるマイルドな甘口であることを紹介する。
続いて、付属の特製辛口ソースを使用。「辛さメーター」に従って1本線分をルーに垂らすと、「結構辛くなった」と変化を楽しみ、甘口ベースだからこそ自分好みの辛さに調整できる点を評価した。そして、メインの巨大な豚肉にかぶりつくと、「角煮っぽい超絶柔らか食感たまらん」と絶賛。肉にはカレーとは異なる甘めの特製BBQソースがかかっており、これがスモーキーな風味を加えてカレーとも見事にマッチすると解説している。
大容量のご飯とカレー、そして極厚の豚肉をペロリと完食した山崎。食後には「Sukiシェイク マスカット」を味わい、スパイシーなカレーの後に爽やかな甘さが最高に合うと大満足の様子を見せた。残暑を乗り切るスタミナ満点の一皿として、すき家のポークロックカレーの魅力を存分に伝える内容となっている。
動画の最後には、フクロモモンガの「モモ太郎」くんが登場。大好物の無糖ヨーグルトにまみれながら、スプーンを離さずに無我夢中で食べる姿が収められており、視聴者の心を和ませる癒やしのおまけ映像となっている。
すき家に入店した山崎は、タブレット端末で「ポークロックカレー」の肉ダブルを注文。運ばれてきたカレーを前に、「岩の様なごっついお肉の塊」と、そのインパクトの大きさに驚きを見せた。まずはベースのカレーを一口食べると、じゃがいもや人参がゴロゴロと入っており、子供でも食べられるマイルドな甘口であることを紹介する。
続いて、付属の特製辛口ソースを使用。「辛さメーター」に従って1本線分をルーに垂らすと、「結構辛くなった」と変化を楽しみ、甘口ベースだからこそ自分好みの辛さに調整できる点を評価した。そして、メインの巨大な豚肉にかぶりつくと、「角煮っぽい超絶柔らか食感たまらん」と絶賛。肉にはカレーとは異なる甘めの特製BBQソースがかかっており、これがスモーキーな風味を加えてカレーとも見事にマッチすると解説している。
大容量のご飯とカレー、そして極厚の豚肉をペロリと完食した山崎。食後には「Sukiシェイク マスカット」を味わい、スパイシーなカレーの後に爽やかな甘さが最高に合うと大満足の様子を見せた。残暑を乗り切るスタミナ満点の一皿として、すき家のポークロックカレーの魅力を存分に伝える内容となっている。
動画の最後には、フクロモモンガの「モモ太郎」くんが登場。大好物の無糖ヨーグルトにまみれながら、スプーンを離さずに無我夢中で食べる姿が収められており、視聴者の心を和ませる癒やしのおまけ映像となっている。
YouTubeの動画内容
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