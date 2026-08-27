近年、大きな普及を見せるAIによる画像生成。



【写真】サービスエリアで見つけたAI画像のみそカツ

瞬時にイメージする画像を作ることのできる便利なものだが、中には使いこなせない個人や企業もあるようで…。



今、SNS上で大きな注目を集めているのはVTuberでバーチャルアイドルのたびこさん（@tabiconecotabby）が



「AIで作ったの隠す気ゼロなサービスエリアの 激キショみそカツ見て」



と紹介したレストランの看板。



「みそカツ・唐揚げ定食」のイメージをAI生成したものだが、みそカツはなにやらAI画像独特のグロテスクな仕上がりに、唐揚げも納豆を丸めたような異形の仕上がりになっている。



たびこさんにお話を聞いた。



ーーどちらのサービスエリアでご覧になったのでしょうか？



たびこ：愛知県の豊田上郷SAです。ちょうど夏休み期間中で、私は地元から東京を車で往復する3泊4日の旅行に出ておりました。この看板は帰りの4日目の朝、SA内で見かけたものです。



ーーこの看板をご覧になってどう思いましたか？



たびこ：大きな看板なので、通りかかった瞬間、一目で生成AIで作られたものだと分かりました。旅行中は行きも帰りも定期的にSAで休憩を取っており、いろんなSAで生成AIを使った広告を見かけましたが、この看板は一番ショッキングでした。「いくらなんでもこれはちょっと･･･」というのが、見た時の正直な感想です。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



たびこ：投稿から2日ほど経った頃、「看板というよりこの投稿画像自体が生成AIで作成したものじゃないか」という意見がちらほら見られたのが大変印象的でした。そこで強く否定すると、そこからまた議論になりそうなので静観していましたが、「そもそも旅行中にそんな手の込んだことはしないよ」と…。



ただ、そこまで疑われても、私自身も証明が難しいので、「現地で確認してみてください」としか言いようがないんですよね。そういう所まで疑わなければならないような時代になってきたんだなぁと思いました。



◇ ◇



SNSユーザーたちから

「西部劇の草みたいなキャベツ！何でホンモノがあるのにわざわざAIでw」

「Geminiに適当に作ってもらっても簡単にできるのに。なんて指示したらそんなに気持ち悪いの出てくるのか」

「むしろこれを作って出してみてほしい」

「AIがいいかどうかは置いといて、これ作った人たちの、これでいいやと思うセンスは私とは合わないかもね」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはこの画像を見てどのように感じただろうか。



なおたびこさんはソロ活動の他に、2人組アイドルユニット「BeONE（ビーワン）」としても活動中。ウェブ上でさまざまな活動を展開しているので、ご興味のある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）