“恋リア”電撃参戦の人気グラドル美女30歳、恋愛スタイルは“生霊飛ばす系”
賞金1000万円を懸けた、愛と裏切りの恋愛心理ゲームを追う「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショーの新シーズン『ラブキャッチャージャパン3』が9月1日21時よりスタート。放送に先駆け今回のシーズンに参加する“万バズクイーン”の異名を持つグラビアアイドル・天羽希純（きすみ）のインタビューが公開された。
【写真】天羽希純と出場する美男美女たち
『ラブキャッチャージャパン3』は、賞金1000万円を懸けた、愛と裏切りの恋愛心理ゲームを追う「ABEMA」オリジナルの恋愛リアリティーショー。愛を求める"ラブキャッチャー"か、大金を狙う"マネーキャッチャー"か。自らが選んだ正体を隠したまま、男女12名が沖縄のリゾートで共同生活を送る。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？信じる勇気と疑心がぶつかり、人間の本性が浮き彫りになっていく。『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』を日本版にリメイク。
数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作。2023年12月にシーズン1を放送して以降、最後まで読めない心理戦が多くの関心を集め、待望のシーズン3となる『ラブキャッチャージャパン3』を無料放送することが決定。なお、スタジオMCには、見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴、高橋メアリージュン、なえなのが務める。
Q.1 この番組では賞金1000万をめぐる究極の恋愛心理ゲームが繰り広げられ、スタジオMCや視聴者も疑心暗鬼の世界に誘われていきます。視聴者の方に向けて、まずはご自身のアピールポイントを盛り込んだ自己紹介をお願いします
昨年12月に約14年活動していたアイドルを卒業したタレントの天羽希純です！ 趣味はパチンコです！ プライベートもアイドルで、行くとこ行くとこにファンを作るのが特技です！ “マイホ”のパチンコ店には「週末家族サービスのお土産」で服を買ってきてくれるじぃちゃんがいたり、過去に看板娘をしていたアルバイト先がわたしが辞めたとたんにお店が潰れてしまったり、看護学生の時は実習でのじぃちゃん達の口コミで進級できたり……。
色んな人を魅了してきたこの“あざとテクニック”を『ラブキャッチャー』でも発揮したいです！ でもとてつもなく人見知りで引っ込み思案なので、同年代の子達とどんな駆け引きをするのか、ぜひ楽しんでみてもらえたらなと思います。
Q.2 これまでの人生で、この番組以外で「一番の大勝負」に挑んだエピソードがあれば、勝敗などの結果も含めて教えてください
お父さんとのパチンコ出玉勝負です。並び打ちして、勝った方がお母さんに「カレーにパイナップルを入れるのをやめてほしい。圧力鍋で作ってるから毎回かんだ後のガムみたいなくしゃくしゃのパイナップルだったものだけが残ってちょっと嫌だ」と言う約束をしました。お母さんに対して、お互いにそれを言いたくなかったのでかなり白熱しましたが、勝負はお互い1万発越えの大激戦のあげく私が勝ちました。お父さんは約束を守りませんでした。（笑）
Q.3 恋愛をすると、ご自身はどのようなタイプ・状態になりますか？
かなり一途です。その時代ごとにずっと好きな人がいました。小学生は6年間ずっと同じ人を好きだったし中学生も3年間ずっと同じ人を好きでした。でも自分から好きだと言えなくて、影から見てる“生霊飛ばす系”の恋愛スタイルです。あとはすごくヤキモチを焼くけど顔に出さないタイプです。好きな人が他の子と話してるのを見るだけでもかなり落ち込みます……。
Q.4 番組の見どころや、視聴者の方への番組のおすすめポイントを教えてください
えっと…………かなり……頑張りました……（笑） 今まで14年間表に出るお仕事をしていますが、この番組では初めてのことばかりで初公開だらけです。実は、しょっぱなから……いや、なんでもありません。あ、私の名前の由来は「KISS ME」です。
全員が主人公すぎて、誰1人としてスポットライトを浴びてない子がいないです。個性豊かなメンバーだからこそ、本気で向き合い、本気でぶつかり合い。恋愛リアリティーショーだけど人間ドラマでもある。恋リアが苦手な人でものめり込めると断言できる世界がここにはありました。学生時代をあまり経験せず、青春を送ってこなかった私にとってすごく青春だったし素敵な忘れられない思い出になりました。番組を観終えたみなさんも、きっとこの世界の住民になってること間違いなし！ 私たちと一緒に青春しましょう！
『ラブキャッチャージャパン3』がABEMAにて9月1日21時スタート。
【写真】天羽希純と出場する美男美女たち
『ラブキャッチャージャパン3』は、賞金1000万円を懸けた、愛と裏切りの恋愛心理ゲームを追う「ABEMA」オリジナルの恋愛リアリティーショー。愛を求める"ラブキャッチャー"か、大金を狙う"マネーキャッチャー"か。自らが選んだ正体を隠したまま、男女12名が沖縄のリゾートで共同生活を送る。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？信じる勇気と疑心がぶつかり、人間の本性が浮き彫りになっていく。『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』を日本版にリメイク。
Q.1 この番組では賞金1000万をめぐる究極の恋愛心理ゲームが繰り広げられ、スタジオMCや視聴者も疑心暗鬼の世界に誘われていきます。視聴者の方に向けて、まずはご自身のアピールポイントを盛り込んだ自己紹介をお願いします
昨年12月に約14年活動していたアイドルを卒業したタレントの天羽希純です！ 趣味はパチンコです！ プライベートもアイドルで、行くとこ行くとこにファンを作るのが特技です！ “マイホ”のパチンコ店には「週末家族サービスのお土産」で服を買ってきてくれるじぃちゃんがいたり、過去に看板娘をしていたアルバイト先がわたしが辞めたとたんにお店が潰れてしまったり、看護学生の時は実習でのじぃちゃん達の口コミで進級できたり……。
色んな人を魅了してきたこの“あざとテクニック”を『ラブキャッチャー』でも発揮したいです！ でもとてつもなく人見知りで引っ込み思案なので、同年代の子達とどんな駆け引きをするのか、ぜひ楽しんでみてもらえたらなと思います。
Q.2 これまでの人生で、この番組以外で「一番の大勝負」に挑んだエピソードがあれば、勝敗などの結果も含めて教えてください
お父さんとのパチンコ出玉勝負です。並び打ちして、勝った方がお母さんに「カレーにパイナップルを入れるのをやめてほしい。圧力鍋で作ってるから毎回かんだ後のガムみたいなくしゃくしゃのパイナップルだったものだけが残ってちょっと嫌だ」と言う約束をしました。お母さんに対して、お互いにそれを言いたくなかったのでかなり白熱しましたが、勝負はお互い1万発越えの大激戦のあげく私が勝ちました。お父さんは約束を守りませんでした。（笑）
Q.3 恋愛をすると、ご自身はどのようなタイプ・状態になりますか？
かなり一途です。その時代ごとにずっと好きな人がいました。小学生は6年間ずっと同じ人を好きだったし中学生も3年間ずっと同じ人を好きでした。でも自分から好きだと言えなくて、影から見てる“生霊飛ばす系”の恋愛スタイルです。あとはすごくヤキモチを焼くけど顔に出さないタイプです。好きな人が他の子と話してるのを見るだけでもかなり落ち込みます……。
Q.4 番組の見どころや、視聴者の方への番組のおすすめポイントを教えてください
えっと…………かなり……頑張りました……（笑） 今まで14年間表に出るお仕事をしていますが、この番組では初めてのことばかりで初公開だらけです。実は、しょっぱなから……いや、なんでもありません。あ、私の名前の由来は「KISS ME」です。
全員が主人公すぎて、誰1人としてスポットライトを浴びてない子がいないです。個性豊かなメンバーだからこそ、本気で向き合い、本気でぶつかり合い。恋愛リアリティーショーだけど人間ドラマでもある。恋リアが苦手な人でものめり込めると断言できる世界がここにはありました。学生時代をあまり経験せず、青春を送ってこなかった私にとってすごく青春だったし素敵な忘れられない思い出になりました。番組を観終えたみなさんも、きっとこの世界の住民になってること間違いなし！ 私たちと一緒に青春しましょう！
『ラブキャッチャージャパン3』がABEMAにて9月1日21時スタート。