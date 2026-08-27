『美少女戦士セーラームーン』の初代「ムーンスティック」復活

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　1992年に発売されたアニメ『美少女戦士セーラームーン』の初代「ムーンスティック」が、当時の造形やギミックをリスペクトし、『ムーンスティック -Resparkle-（リスパークル）』として復活することが決定した。発売日などの詳細は後日発表される。

【写真】懐かしい！復活する『セーラームーン』の初代「ムーンスティック」

　「Resparkle」は「大人向けなりきり」をコンセプトとして、アニメ『美少女戦士セーラームーン』の歴代玩具をリスペクトして商品化する、『美少女戦士セーラームーン』のためのTAMASHII NATIONSの新しいブランド。記念すべき第一弾では「ムーンスティック」が復活する。

　当時一大ブームを巻き起こした「ムーンスティック」を、あの頃手にしていた人にも、今回初めて出会う人にも、夢見たときめきを今、時を超えてお届けする。

　発売に先駆け、29日〜30日の2日間、東京ビッグサイトで開催される年に一度のおもちゃの祭典「TOKYOおもちゃショー2026」にて、『ムーンスティック -Resparkle-』の初展示も決定。

　『美少女戦士セーラームーン』シリーズはBANDAI SPIRITSコレクターズ事業部の復活（おもちゃのたましい）ブースにて、展示を予定している。