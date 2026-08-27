男子日本代表、W杯予選サウジアラビア戦の12名決定…八村塁や河村勇輝らがメンバー入り

8月26日、日本バスケットボール協会は、28 日（現地時間27日）にアウェーで行われる「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」サウジアラビア代表戦の登録メンバー12人を発表した。

今回のロスターは、ロサンゼルス・クリッパーズに所属する八村塁と河村勇輝が初めてワールドカップ2027アジア予選にエントリー。また、富樫勇樹をはじめ、馬場雄大、富永啓生、ジョシュ・ホーキンソンらがメンバー入りを果たした。

一方で、8月15日、16日に有明アリーナで行われた韓国代表戦からは、ジェイコブス晶、川島悠翔、狩野富成の3名が外れた。また、コンディション不良のため別メニューでの調整が続いている渡邊雄太、渡邉飛勇の2名は、引き続き今回の12人のロスターからも外れ、メンバー外となっている。

サウジアラビア代表戦は、日本時間の8月27日（木）26時00分（28日午前2時00分）に、サウジアラビア・ジッダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティでティップオフ。地上波ではテレビ朝日系列で全国ネット生中継され、インターネット配信ではDAZN、ABEMA、TVerで生中継・配信される。また、日本代表はサウジアラビア戦後、31日（月）にホームのTOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区）でカタール代表との第2戦に臨む予定となっている。

◆■ 8月27日 サウジアラビア代表戦 男子日本代表ロスター12名

#1 齋藤拓実（PG／172センチ／31歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



#2 富樫勇樹（PG／167センチ／33歳／千葉ジェッツ）



#5 河村勇輝（PG／172センチ／25歳／ロサンゼルス・クリッパーズ）



#8 八村塁（PF／203センチ／28歳／ロサンゼルス・クリッパーズ）



#18 馬場雄大（SF／196センチ／30歳／長崎ヴェルカ）



#19 西田優大（SG／190センチ／27歳／シーホース三河）



#24 ジョシュ・ホーキンソン（C・PF／208センチ／31歳／東京サンロッカーズ）



#30 富永啓生（SG／188センチ／25歳／レバンガ北海道）



#32 シェーファーアヴィ幸樹（PF／206センチ／28歳／仙台89ERS）



#33 佐々木隆成（PG／180センチ／30歳／三遠ネオフェニックス）



#64 高島紳司（SG／191センチ／25歳／宇都宮ブレックス）



#91 吉井裕鷹（SF／196センチ／28歳／茨城ロボッツ）