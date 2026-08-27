現在、石川県と富山県にレベル5の「大雨特別警報」が発表されています。石川県羽咋市と富山県氷見市から中継です。

【写真を見る】石川・富山に「レベル5大雨特別警報」 羽咋市では車が水没…道路には車両が滞留 氷見市では浸水で道路が一部通行止めも【現地中継】

羽咋市から中継でお伝えします。この交差点の先に見える小さな川の近くで水没している車が何台か確認できます。

先ほど、車の運転手と見られる男性が脱出を試みている様子も確認できました。今、車の中に戻ったようなんですけれども、救助などはまだたどり着いていないような状態になっています。

こちら雨は弱まっているんですけども、車が通れなくなっていて、道路には車が溜まっているような状態です。男性の姿を確認し、近くの人も心配になって見に来ているような人も確認できます。

私たち、この中継場所に来る前も、道路は非常に危険な水深が増えているような状態も確認できました。

水没している車には何人いるか確認できませんが、非常に危険な状態が続いています。

富山県氷見市からお伝えします。安全のため、車内からお伝えしています。

先ほど、目の前が真っ白になるほどの大雨が降っていましたが、今は小康状態になっています。

私の前に見えるのが氷見市を通る国道160号で、高岡市から石川県七尾市に続く幹線道路です。その200mほど先が浸水のため通行止めとなっています。

その先で取材をしていたのですが、浸水でタイヤが沈んでいる車も何台か見られました。

大雨情報に十分注意・警戒しながらお過ごしください。