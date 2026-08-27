『ロックマン: デュアル オーバーライド』最新映像が公開 新8大ボス「トゥインクルガール」がキュートすぎ
人気アクションゲーム「ロックマン」シリーズ最新作『ロックマン: デュアル オーバーライド』の最新情報が「gamescom Opening Night Live」にて解禁。新トレーラーや新たなボスロボットなどが公開となった。
【動画】『ロックマン: デュアル オーバーライド』新トレーラー
本作の物語は、ライト博士が研究所を留守にしているさなか、ロボット博覧会会場でロボットたちの暴走事件が発生。街に平和を取り戻すためにロックマン、そしてブルースが立ち上がる。
『ロックマン: デュアル オーバーライド』では、ロックマンだけでなくさすらいの戦士・ブルースもプレイアブルキャラクターとして登場。能力やアクションが異なる二人のキャラクター、プレイヤーのスタイルに合わせた攻略が楽しめる。
また、ロボットが自らの意志でリミッターを解除し、わずかな時間だけ限界を超えた力を解放できる新システム「オーバーライド」が登場。発動中は圧倒的な力を発揮できる一方、オーバーライド解除後は限界を超えた反動により、一時的にさまざまな性能が低下してしまう。そのため、戦況を見極めたタイミングで発動することが攻略の鍵となる。
さらに、新たな8大ボス「トゥインクルガール」も公開に。元気いっぱいで、かわいらしい見た目とは裏腹に色鮮やかな花火を自在に操って、プレイヤーを追い詰める。
この度公開された新トレーラーでは、これらの情報のほかにも、ロックマンの新たな特殊武器やロックマンたちをカスタマイズできる「カスタムチップシステム」、『ロックマン8 メタルヒーローズ』でプレイヤーを苦しめた「アストロマン」の姿などが確認できる。
『ロックマン: デュアル オーバーライド』は、Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch、PS5、PS4、XBOX Series X|S、XBOX on PC、XBOX One、Steam、Epic Games Store向けに2027年発売予定。
【動画】『ロックマン: デュアル オーバーライド』新トレーラー
本作の物語は、ライト博士が研究所を留守にしているさなか、ロボット博覧会会場でロボットたちの暴走事件が発生。街に平和を取り戻すためにロックマン、そしてブルースが立ち上がる。
また、ロボットが自らの意志でリミッターを解除し、わずかな時間だけ限界を超えた力を解放できる新システム「オーバーライド」が登場。発動中は圧倒的な力を発揮できる一方、オーバーライド解除後は限界を超えた反動により、一時的にさまざまな性能が低下してしまう。そのため、戦況を見極めたタイミングで発動することが攻略の鍵となる。
さらに、新たな8大ボス「トゥインクルガール」も公開に。元気いっぱいで、かわいらしい見た目とは裏腹に色鮮やかな花火を自在に操って、プレイヤーを追い詰める。
この度公開された新トレーラーでは、これらの情報のほかにも、ロックマンの新たな特殊武器やロックマンたちをカスタマイズできる「カスタムチップシステム」、『ロックマン8 メタルヒーローズ』でプレイヤーを苦しめた「アストロマン」の姿などが確認できる。
『ロックマン: デュアル オーバーライド』は、Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch、PS5、PS4、XBOX Series X|S、XBOX on PC、XBOX One、Steam、Epic Games Store向けに2027年発売予定。