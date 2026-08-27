新作クイズゲーム『ウィズジェネレーション』今冬配信決定 プレイヤーの知識がド派手な一撃に変わる新クイズバトルが楽しめる
スマートフォン向け新作ゲーム『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション（以下、ウィズジェネレーション』が、今冬に配信されることが決定。事前登録の受付も開始され、ティザートレーラーが公開された。
【動画】『ウィズジェネレーション』ティザートレーラー
本作は、“自分の知識（クイズ力）”がド派手な「アクション」へと直結し、知能で敵をなぎ倒す爽快感を極限まで追求した、新しいクイズアクションRPG。
バトルでは、プレイヤーの“知識”が必殺のアクションそのものとなる。タップで攻撃を与えると「スキルゲージ」が充填され、ゲージが最大になると「クイズ」が発動。表示された問題に素早く正確に解答することで、超ド派手な必殺アクションを決めることができる。
クイズの出題ジャンルは「雑学」「エンタメ」「スポーツ」「ライフスタイル」など全8ジャンル。出題形式も「4択」「○×」といった王道のものから、「並び替え」「穴埋め」といったものまで、飽きのこない多彩なクイズ形式が用意されており、問題数は10万問以上。全国のライバルと“クイズ力”を競い合うランキング戦「魔塔杯（まとうはい）」も定期開催されるとのこと。
この度公開したティザートレーラーでは、クイズを解き明かした瞬間に強力な攻撃を繰り出す本作ならではのバトルの様子や、美麗なグラフィックで描かれたキャラクターたちが最新の実機映像で描かれている。
また、今回の発表に合わせて公式サイトもオープンし、事前登録の受付もスタートした。
『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』は、iOS／Android向けに今冬配信予定。
【動画】『ウィズジェネレーション』ティザートレーラー
本作は、“自分の知識（クイズ力）”がド派手な「アクション」へと直結し、知能で敵をなぎ倒す爽快感を極限まで追求した、新しいクイズアクションRPG。
バトルでは、プレイヤーの“知識”が必殺のアクションそのものとなる。タップで攻撃を与えると「スキルゲージ」が充填され、ゲージが最大になると「クイズ」が発動。表示された問題に素早く正確に解答することで、超ド派手な必殺アクションを決めることができる。
この度公開したティザートレーラーでは、クイズを解き明かした瞬間に強力な攻撃を繰り出す本作ならではのバトルの様子や、美麗なグラフィックで描かれたキャラクターたちが最新の実機映像で描かれている。
また、今回の発表に合わせて公式サイトもオープンし、事前登録の受付もスタートした。
『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』は、iOS／Android向けに今冬配信予定。