27日、石川県(加賀・能登)と富山県(西部)では、線状降水帯による非常に激しい雨(猛烈な雨)が続いています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっています。すぐに身の安全を確保してください。

石川県・富山県 「線状降水帯」発生中

27日、石川県(加賀・能登)と富山県(西部)に「気象防災速報(線状降水帯発生)」が発表されました。石川県(加賀・能登)と富山県(西部では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっています。すぐに身の安全を確保してください。

線状降水帯発生時にとるべき行動とは

線状降水帯が発生している場合は、すでに土砂災害や洪水による災害発生の危険度が、急激に高まっている状態です。



自治体からの避難に関する情報を確認のうえ、早めの安全確保を心がけましょう。すでに避難することが危険な場合、家の中の、崖や川から離れたできるだけ高い所で身を守るようにしてください。(ただし、土石流が想定される箇所においては、危険な区域の外へ退避する、もしくは堅牢な建物の高層階に避難することが基本です。)