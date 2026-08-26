岐阜の街を見守り続けてきた岐阜城のしゃちほこが、金箔をはり直すため26日に初めて天守閣から下ろされました。その舞台裏に密着です。

【写真を見る】岐阜城のしゃちほこ 金箔はり替えのため約30年ぶりに地上へ ｢一生で見られるかどうか｣｢迫力にびっくり｣ 来年2月ごろ再び金華山へ

標高約329メートル、金華山山頂の岐阜城。26日午前10時ごろ、多くの人たちが見つめる中、天守閣で行われていたのは、しゃちほこを天守閣から地上に下ろす作業です。

尾と頭の部分に分けて運びます。

岐阜城はことし5月から耐震補強工事のため、来年10月末まで長期休館に。

それに伴い、しゃちほこもお色直し。金箔のはり直しで1997年の設置以来、初めて天守閣を離れます。

重さは頭だけでも約50キロ 2人がかりで…

高さ106センチ、重さ約100キロのしゃちほこ2体は、天守閣の瓦から頭の部分を取り外して、人の手で運び出されます。



（作業する人）

「せーの！」「重い！」「いったん横に置きましょう！」



重さは頭だけでも約50キロ。しゃちほこを2人がかりで下ろそうとしますが…



（作業する人）

「ちょっと今引っかかっているので、足場を少し動かしてもらいます」

想定以上にしゃちほこが大きく、工事の足場を通り抜けることができません。急遽床を外す緊急の対応も。



こうして無事に取り外されたしゃちほこはゆっくりと下ろされ、詰めかけた大勢の人たちにお披露目されました。

「もっと小さいと思っていたから、迫力にびっくり」

（訪れた人）

「めったに目の前で見られないから、うれしい」

「一生で見られるかどうか…。来てよかった」

「もっと小さいと思っていたから、迫力にびっくりした」

間近で見るしゃちほこは、約30年間雨風にさらされ金箔がはげてしまっています。



（訪れた人）

「（金箔が）思ったよりはげていてびっくりした。また戻ってきた時に、金ぴかの姿を見たい」

しゃちほこは、スタッフの手で運ばれ、金華山ロープウェーのゴンドラへ。岐阜の街並みを眼下に眺めながら、約30年ぶりに城下町へと下りていきます。



金箔がはり直されたしゃちほこは、秋ごろ岐阜市歴史博物館で展示された後、来年2月ごろ再び金華山に帰ってくる予定です。