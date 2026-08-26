過酷な状況から保護され、愛情を受けて大変身を遂げた猫ちゃん。見違えるほどの変化が反響を呼んでいます。話題の投稿は4000件以上の「いいね！」を獲得し「いかに外の暮らしが過酷かよくわかる投稿ですね。美しくなった猫さんの姿、ウレシイ」「最初からめっちゃ可愛いんだが、最後の完成形は正に美猫！」「お外が厳しかったんだね、よかったよかった」とのコメントが寄せられていました。

【写真：目つきの鋭いガリガリの野良猫を保護→愛情を注いだ結果…見違えるほどの『ビフォーアフター』】

ギリギリの状態で生きていた保護当時

Threadsアカウント「まりもん」に投稿されたのは、保護されて大変身を遂げた猫ちゃんのビフォーアフターです。

猫の「マリモ」ちゃんは元野良猫で、投稿者さん家族と出会った当時はガリガリにやせていたそうです。疥癬や回虫などの寄生虫がいたり、目つきも鋭かったりと、ギリギリの状態で生きている様子だったといいます。外の過酷な生活環境がひしひしと伝わってきます。

投稿者さんのおうちで保護されたマリモちゃんは、たくさんの愛情を注がれ、現在は美しい長毛の美猫さんとなったそうです。つらそうだったお顔もパッチリとした目になり、幸せと自信に満ちあふれた表情を見せているとのことです。

当時、投稿者さんは「幸せにしてあげるね」とマリモちゃんを保護したそうですが、今では「マリモちゃんに幸せにしてもらっている」と語っていました。愛情たっぷりの素敵なエピソードに、心がほっこりと温まりますね。

激変した姿に感動と称賛の声

美猫に変身したマリモちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「険しいお目目からまん丸お目目の長毛美猫ちゃんへ！お互いに幸せいっぱい」「別猫の様な穏やかな表情になりましたね！がんばった美猫ｻﾝ」「飼い主さんの愛情の賜物ですねぇ」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「まりもん」では、マリモちゃん、弟猫のアクアくんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「まりもん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。