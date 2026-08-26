「マジで酷い」「前田がいないとダメなのか？」４点リードを守り切れず…“王者”のCL予選敗退にSNS騒然！「何やってんだよ」「あり得ないでしょ」
昨季のリーグ戦を制したスコットランドの王者が痛恨の失態だ。
旗手怜央が所属するセルティックは現地８月25日、チャンピオンズリーグ（CL）プレーオフの第２レグで、オーストリアのLASKと敵地で対戦。ホームでの第１レグを３−０で制していたなか、１−５で敗れ、アグリゲートスコア４−５で敗退した。
21分にカラム・マグレガーがネットを揺らし“４点差”に広げたものの、32分に被弾し、48分と58分にも失点。さらに90分にも得点を許し、２戦合計で同点とされる。延長戦に入っても相手の勢いを止められず、109分にはついに勝ち越し弾を浴びてしまった。
まさかの大逆転負けに、インターネット上では次のような声が上がった。
「信じられない」
「嘘でしょ？」
「何やってんだよ」
「マジで酷い」
「あり得ないでしょ」
「前田がいないとダメなのか？」
「見たことないレベルの負け方」
なお、旗手は63分から途中出場。約60分間のプレーで、目に見える結果は残せなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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21分にカラム・マグレガーがネットを揺らし“４点差”に広げたものの、32分に被弾し、48分と58分にも失点。さらに90分にも得点を許し、２戦合計で同点とされる。延長戦に入っても相手の勢いを止められず、109分にはついに勝ち越し弾を浴びてしまった。
まさかの大逆転負けに、インターネット上では次のような声が上がった。
「信じられない」
「嘘でしょ？」
「何やってんだよ」
「マジで酷い」
「あり得ないでしょ」
「前田がいないとダメなのか？」
「見たことないレベルの負け方」
なお、旗手は63分から途中出場。約60分間のプレーで、目に見える結果は残せなかった。
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