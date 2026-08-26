意外と知らない「1万7,600円の高級ビニール傘」がバカ売れする納得の理由
「下矢一良の正直メディア」が「値段はコンビニのビニール傘の20倍以上！物価が高騰しているなかでブームになりつつある超高級傘について」を公開した。元テレビ局員の下矢一良氏が、1万7,600円という超高級ビニール傘が飛ぶように売れている理由と、その背景にある老舗企業のしたたかな販売戦略について解説している。
下矢氏はまず、話題となっている1万7,600円のビニール傘を製造しているのは、1721年創業の超老舗企業「ホワイトローズ」であると紹介。骨にカーボン、持ち手に楓の木を使用し、風を逃がす特許技術の「逆支弁」を備えるなど、普通のビニール傘とは一線を画す品質を誇る。
なぜ高額でありながら「透明なビニール傘」である必要があるのか。下矢氏は「高く見えたら困る人がいる」と語る。皇室や政治家にとって、顔が隠れることは好ましくなく、かつ風で壊れて周囲に怪我をさせるわけにもいかない。そのため、透明でありながら極めて安全性の高い傘が「切実に必要」とされているのである。特に政治家向けには「カテール（勝てーる）」という縁起の良い名前が付けられている。また、透明で服に合わせやすいことから、ファッション業界のスタイリストや編集者からも支持を集め、ピーク時には「300本待ち」になるほどの人気を博した。
さらに下矢氏は、このマニアックな商品の「売り方」に注目する。実店舗ではコンビニの安価な傘に負けてしまうため、ネット販売に注力。「やけくそでネットで売ってみたら売れた」という思い切りの良さが功を奏した。くわえてクラウドファンディングを年に何度も活用し、持ち手の木材を変えるなどのマイナーチェンジを繰り返しながら、在庫を持たずに受注生産する仕組みを確立している。下矢氏はこの戦略を「老舗でありながら、新しいやり方にどんどん挑戦している」と高く評価した。
一見すると高額すぎるビニール傘だが、その裏には特定のニーズを満たす圧倒的な品質と、時代に合わせた巧妙なマーケティングがあった。300年続く老舗企業の柔軟な生存戦略は、現代のビジネスにおいても多くの学びを与えてくれる存在だと言えるだろう。
下矢氏はまず、話題となっている1万7,600円のビニール傘を製造しているのは、1721年創業の超老舗企業「ホワイトローズ」であると紹介。骨にカーボン、持ち手に楓の木を使用し、風を逃がす特許技術の「逆支弁」を備えるなど、普通のビニール傘とは一線を画す品質を誇る。
なぜ高額でありながら「透明なビニール傘」である必要があるのか。下矢氏は「高く見えたら困る人がいる」と語る。皇室や政治家にとって、顔が隠れることは好ましくなく、かつ風で壊れて周囲に怪我をさせるわけにもいかない。そのため、透明でありながら極めて安全性の高い傘が「切実に必要」とされているのである。特に政治家向けには「カテール（勝てーる）」という縁起の良い名前が付けられている。また、透明で服に合わせやすいことから、ファッション業界のスタイリストや編集者からも支持を集め、ピーク時には「300本待ち」になるほどの人気を博した。
さらに下矢氏は、このマニアックな商品の「売り方」に注目する。実店舗ではコンビニの安価な傘に負けてしまうため、ネット販売に注力。「やけくそでネットで売ってみたら売れた」という思い切りの良さが功を奏した。くわえてクラウドファンディングを年に何度も活用し、持ち手の木材を変えるなどのマイナーチェンジを繰り返しながら、在庫を持たずに受注生産する仕組みを確立している。下矢氏はこの戦略を「老舗でありながら、新しいやり方にどんどん挑戦している」と高く評価した。
一見すると高額すぎるビニール傘だが、その裏には特定のニーズを満たす圧倒的な品質と、時代に合わせた巧妙なマーケティングがあった。300年続く老舗企業の柔軟な生存戦略は、現代のビジネスにおいても多くの学びを与えてくれる存在だと言えるだろう。
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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。