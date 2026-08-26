欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）予選プレーオフ第２戦（２５日＝日本時間２６日）、ＭＦ旗手怜央のセルティック（スコットランド）は敵地でＬＡＳＫ（オーストリア）に１―５、２戦合計４―５と大逆転を喫し、本戦出場を逃した。

セルティックは第１戦を３―０と圧勝するも第２戦は大苦戦。先制するも失点を重ねた。旗手が後半１８分から出場する中、１―３で迎えた後半アディショナルタイムの４６分に得点を許し、２戦合計で追い付かれると、延長戦で力尽きた。ＣＬ出場がかなわなかったチームは今季は欧州リーグ（ＥＬ）に参戦する。

マーティン・オニール監督は「我々が明らかに課題を抱えていることを示している。今回の敗戦は非常に残念だった。状況を考えると、予選の試合は勝ち抜けるはずの試合だった」とし「これらの試合は本当に真剣な試練であり、残念ながら今夜は試練に失敗してしまった」とコメントした。

英メディア「ＢＢＣ」は「セルティックは最悪の夜だった」とし「試合開始から３０分後、セルティックは４点リードしており、ＣＬ出場と巨額賞金という約束の地に向かって順調に進んでいた。６０分後、彼らは恐怖に駆られて逃げ出した」と報道。その上で「４点差から逆転され、２年連続で不名誉なＣＬプレーオフ敗退を喫した」と伝えていた。