事件現場付近の防犯カメラの映像。２人乗りのバイクを乗用車が追走する様子が映っていた＝２２日午前２時半ごろ、相模原市中央区（現場付近の会社提供、画像の一部を修整しています）

神奈川県相模原市内の農道で高校２年の男子生徒（１７）が倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、男子生徒を含む計４人が２台のバイクに分かれて走行中に乗用車に追われ、車に乗っていた複数の人物から暴行を受けたという趣旨の説明を男子生徒の知人らがしていることが２５日、県警への取材で分かった。県警は、何らかのトラブルがあった可能性を視野に捜査を進める。

県警捜査１課によると、男子生徒の知人らは、二手に分かれて逃走したところ男子生徒の乗っていたバイクを乗用車が追走したと説明。事件現場となった同市中央区田名の農道付近で追いつかれ、男子生徒と同乗の知人１人が暴行を受けたと話しているという。

現場近くの防犯カメラには、乗用車が２人乗りのバイクを追いかけるように走り去る様子が写っていた。

事件は２２日午前３時ごろ、「男子生徒が殴られたようだ」という知人女性からの１１９番通報で発覚。近くにはバイク１台が倒れていた。男子生徒は意識がない状態で病院に搬送され、２４日午前０時５５分ごろに死亡した。捜査関係者によると、男子生徒の頭部にはけががあったという。

県警は２６日にも司法解剖を行い、男子生徒の死因や事件の経緯を詳しく調べる。