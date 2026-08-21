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気象台は、21日午後3時35分に、レベル４土砂災害危険警報を廿日市市に発表しました。

南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■廿日市市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】