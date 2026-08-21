ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【レベル４土砂災害危険警報】広島県・廿日市市に発表 15:35時点 宇崎竜童 【レベル４土砂災害危険警報】広島県・廿日市市に発表 15:35時点 廿日市市に土砂災害 レベル４ 2026年8月21日 15時35分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象台は、21日午後3時35分に、レベル４土砂災害危険警報を廿日市市に発表しました。南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■廿日市市●レベル４土砂災害危険警報【発表】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 大船, 法要, 海, 上田, 明大前, 寺田屋, 沖縄, 床暖房, 商店街