ÎëÌÚºÌ±ð¥×¥ì¥ß¥¢¸Å¹ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥éÆþ¤ê¤ÎÉñÂæÎ¢ ¡ÈÃËÀ´ïÁûÆ°¡É¤ªÁû¤¬¤»GKÊü½Ð¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÀ¤¤¡©
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥Þ½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê24¡Ë¤Î±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¸Å¹ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÎëÌÚºÌ±ð¡ÒÁ°ÊÔ¡Ó²¸»Õ¤¬¸ì¤ë¡Èº¬¤Ã¤«¤é¤Î¥ì¥Ã¥º¤Î»Ò¡É¤ÎÁÇ´é¤ÈÈôÌö¤Î¸¶ÅÀ
¡¡Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ÜÀÒ¶â65²¯±ß¡×¡Ö·ÀÌóÇ¯¿ô5Ç¯¡×¡ÖÇØÈÖ¹æ1¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÁ°½êÂ°Àè¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÎëÌÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢²¤½£CL2Ï¢ÇÆ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾ÌçÃæ¤ÎÌ¾Ìç¥Ñ¥êSG¤Ë°ÜÀÒÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Ñ¥êSG¤Ë¤ÏºâÀ¯µ¬ÌÏ¤Ê¤É¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢1888Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Êµì¡Ë±Ñ1Éô¥ê¡¼¥°»²²Ã12¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡7²ó¤Î¸Å¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤³3¥·¡¼¥º¥ó¤Ï4¡¢6¡¢4°Ì¤È¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025¡¿26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²¤½£ELÀ©ÇÆ¡£º£µ¨¤Ï²¤½£CL¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö20Ç¯9·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½GK¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÀµGK¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£Ìö¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï4Ç¯Á°¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÍ¥¾¡¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ½àÍ¥¾¡GK¡£ÊÒ¤äÎëÌÚ¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ32¶¯¡£¼ÂÀÓ¤â³Ê¤âÃÊ°ã¤¤¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤ÏÂè2GK¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÍ¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇÃæ¡¢WÇÕ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¸Ô´Ö¤ËÅö¤Æ¤Æ¡ÒÃËÀ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ó¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È´´Éô¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»×Î¸Ê¬ÊÌ¤Ë·ç¤±¤¿¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤ÆüËÜÂåÉ½GK¤ËÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤ªÁû¤¬¤»ÃË¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Ï¸½ÃÏ21Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤Ï23Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½FW»°ãø·°¡Ê29¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»°ãø¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡Öº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¡×¤«¤é²óÉüÅÓ¾å¡£²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎëÌÚ¤È¤â¤É¤â½Ð¾ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Îµ¡²ñ¤Ï¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËË¬¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¡£Èà¤ò¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¤¿±ºÏÂ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¥æ¡¼¥¹¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¦¹©Æ£µ±±û»á¡Ê¸½±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹SD)¤¬¤È¤³¤È¤ó¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö ¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÎëÌÚºÌ±ð¡ÒÁ°ÊÔ¡Ó²¸»Õ¤¬¸ì¤ë¡Èº¬¤Ã¤«¤é¤Î¥ì¥Ã¥º¤Î»Ò¡É¤ÎÁÇ´é¤ÈÈôÌö¤Î¸¶ÅÀ ¤â¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤ò¡£