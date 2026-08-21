声優・月音こな、水着姿が見どころ！ 写真集の先行カット公開
『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』藤島慈役で知られる、声優・アーティストの月音こなの1st写真集「ひととき」が、12月9日に発売されることが決定した。26日午後5時より予約受付がスタートし、先行カットも公開された。
【写真】ソファの上で大胆ショット 月音こな写真集の先行カット
舞台は、豊かな自然と情緒あふれる風景が広がる沖縄。撮影当日は台風の直撃に見舞われるというアクシデントがありながらも、劇的に変化する空や光と影が織りなすロケーションのなかで、彼女の持つ圧倒的な透明感と独自の美学を表現。
風に揺れるありのままの素顔はもちろん、静寂のなかで見せるハッとするほど大人びた視線まで、写真集だからこそ出会える一瞬一瞬の輝きを余すところなく捉えている。また、ファン待望の初解禁となる水着カットも見どころとなる。
■月音こなコメント
ついに私の1st写真集の発売が決定いたしました！沖縄での撮影は、カラッと晴れ渡る最高の青空から、まさかの台風直撃まで……！ コロコロ変わるお天気にハラハラドキドキさせられっぱなしの、大冒険ロケになりました！ 開放感あふれるロケーションで見せる、ありのままの表情から、いつもとは一味違うしっとり大人びた雰囲気まで、私の「今」の魅力をぎゅっと詰め込んでいます！ 沖縄の美しい景色とともに、たくさんの方に届けられたら嬉しいです！
■プロフィール
2003年8月20日生まれ、神奈川県出身。アポロベイ所属。2023年、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の藤島慈役に抜擢され脚光を浴びる。2026年2月、結那のソロアーティストプロジェクト「LustQueen」に新メンバーとして電撃加入した。
【写真】ソファの上で大胆ショット 月音こな写真集の先行カット
舞台は、豊かな自然と情緒あふれる風景が広がる沖縄。撮影当日は台風の直撃に見舞われるというアクシデントがありながらも、劇的に変化する空や光と影が織りなすロケーションのなかで、彼女の持つ圧倒的な透明感と独自の美学を表現。
■月音こなコメント
ついに私の1st写真集の発売が決定いたしました！沖縄での撮影は、カラッと晴れ渡る最高の青空から、まさかの台風直撃まで……！ コロコロ変わるお天気にハラハラドキドキさせられっぱなしの、大冒険ロケになりました！ 開放感あふれるロケーションで見せる、ありのままの表情から、いつもとは一味違うしっとり大人びた雰囲気まで、私の「今」の魅力をぎゅっと詰め込んでいます！ 沖縄の美しい景色とともに、たくさんの方に届けられたら嬉しいです！
■プロフィール
2003年8月20日生まれ、神奈川県出身。アポロベイ所属。2023年、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の藤島慈役に抜擢され脚光を浴びる。2026年2月、結那のソロアーティストプロジェクト「LustQueen」に新メンバーとして電撃加入した。