「惜しいシュートシーンもある！」天皇杯で２得点の59歳カズ、“PK以外”のプレーに脚光！「予想以上にゴール前で絡んでいる」
PKで２得点。それ以外でも見せ場はあった。
福島ユナイテッドFCは８月19日、天皇杯１回戦で大山サッカークラブと対戦し、７−０で圧勝した。
この試合に先発した三浦知良は、12分と55分にPKのキッカーを務めて、いずれも成功させる。58分に交代するまで、精力的にプレー。狙いすましたミドルや鋭い反応からのダイレクトシュート、２つ目のPKは自身の抜け出しで相手のファウルを誘い、奪ったものだ。
クラブの公式Ｘでは、大山戦のハイライト動画を公開。「PK以外にも惜しいシュートシーンもある！」「予想していた以上にカズ選手がゴール前でプレーに絡んでいるなと思った」「カズ凄い」「カズの１本目めっちゃおしいしちゃんと自分の抜け出しでPK取ってるのすごい」といった声があがった。
不屈の59歳が全身全霊のプレーでファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PKだけじゃない！ 天皇杯で躍動したカズ、際どいミドルシュートも！
福島ユナイテッドFCは８月19日、天皇杯１回戦で大山サッカークラブと対戦し、７−０で圧勝した。
この試合に先発した三浦知良は、12分と55分にPKのキッカーを務めて、いずれも成功させる。58分に交代するまで、精力的にプレー。狙いすましたミドルや鋭い反応からのダイレクトシュート、２つ目のPKは自身の抜け出しで相手のファウルを誘い、奪ったものだ。
クラブの公式Ｘでは、大山戦のハイライト動画を公開。「PK以外にも惜しいシュートシーンもある！」「予想していた以上にカズ選手がゴール前でプレーに絡んでいるなと思った」「カズ凄い」「カズの１本目めっちゃおしいしちゃんと自分の抜け出しでPK取ってるのすごい」といった声があがった。
不屈の59歳が全身全霊のプレーでファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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