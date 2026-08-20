「ホントに決まっちゃった」「歴史的瞬間や」“衝撃の悲報”から４日後…欧州から飛び込んできた“一報”にネット沸騰！「ちょっと鳥肌だわ」「これはデカすぎる」
日本代表GK鈴木彩艶は８月19日、パルマからイングランドの名門アストン・ビラへの完全移籍が正式に決定した。プレミアリーグでプレーする日本人GKが史上初となる。
一時は、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンへの移籍が秒読みとされたものの、15日に契約寸前で破談に。それでも、すぐにビラが手を差し伸べ、あっという間に取引がまとまった。
現地での報道によれば、移籍金は総額3500円ユーロ（約64億円）というビッグディールだ。
パリSG加入破談という悲報から４日後にこの一報がもたされると、日本のインターネット上では、次のような声が上がった。
「マジで来た」
「楽しみすぎる」
「ついに移籍したか」
「めっちゃ良いね。日本人の最高到達点になるだろうな」
「日本人が世界一のGKになるのも夢物語ではないところまで来てるの胸熱過ぎる」
「決まるまで長かったけどいいチーム行けて一安心」
「これは熱い」
「おお！！ 日本人GKの史上最高到達点をリアルタイムで目の当たりにできた歴史的瞬間や！！」
「これはデカすぎる移籍！！鈴木彩艶がプレミアでどこまでやれるのか楽しみすぎる」
「ホントに決まっちゃった。ビッグ６ではないけど、今季CL出れるし、なんと言っても昨季EL優勝チームなんだよね。 そこに正GKで日本人が移籍って。ちょっと鳥肌だわ」
「PSG破談など色々あったけど最終的に１番良いところに決着したんじゃないかな」
今季のチャンピオンズリーグにも出場するだけに、世界最高峰の舞台での活躍が今から楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
一時は、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンへの移籍が秒読みとされたものの、15日に契約寸前で破談に。それでも、すぐにビラが手を差し伸べ、あっという間に取引がまとまった。
現地での報道によれば、移籍金は総額3500円ユーロ（約64億円）というビッグディールだ。
パリSG加入破談という悲報から４日後にこの一報がもたされると、日本のインターネット上では、次のような声が上がった。
「楽しみすぎる」
「ついに移籍したか」
「めっちゃ良いね。日本人の最高到達点になるだろうな」
「日本人が世界一のGKになるのも夢物語ではないところまで来てるの胸熱過ぎる」
「決まるまで長かったけどいいチーム行けて一安心」
「これは熱い」
「おお！！ 日本人GKの史上最高到達点をリアルタイムで目の当たりにできた歴史的瞬間や！！」
「これはデカすぎる移籍！！鈴木彩艶がプレミアでどこまでやれるのか楽しみすぎる」
「ホントに決まっちゃった。ビッグ６ではないけど、今季CL出れるし、なんと言っても昨季EL優勝チームなんだよね。 そこに正GKで日本人が移籍って。ちょっと鳥肌だわ」
「PSG破談など色々あったけど最終的に１番良いところに決着したんじゃないかな」
今季のチャンピオンズリーグにも出場するだけに、世界最高峰の舞台での活躍が今から楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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