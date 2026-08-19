ガウスマンの直球を逆方向へ運んだ

【MLB】カブス 4ー3 Wソックス（日本時間19日・シカゴ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、29号を放つなど4打数1安打1四球の活躍だった。ここ数試合で一気に本塁打ペースが上昇している裏で、“謎の記録”が話題を呼んでいる。

1-2の3回無死、右腕ガウスマンの低めフォーシームを捉えた。逆方向へ打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、角度39度で放たれた打球は、大型ビジョンに直撃した。確信の一発にリグレーフィールドが揺れた。

実は、村上の直近の8安打はいずれも長打しかない。8月4日（同5日）のレッドソックス戦で単打を放って以降、シングルヒットはなし。7日（同8日）のガーディアンズ戦で25号、翌日に26号、その後2試合は二塁打1本ずつで、14日（同15日）に27号を記録した。その後のヒットは二塁打→28号、そしてこの日の29号となっている。

塁打換算でいえば、直近の8安打は「4-4-2-2-4-2-4-4」。驚きの“内容”にSNS上でも「ヒットはホームランの打ち損じを体現」「最近シングルヒット見ないなと思ってはいたが……（爆笑）」「いつぞやかの大谷みたいになってる」「長打しか打てない男」「今のMLBに最も適応している男」「長打の化身」「頭おかしいw最高！」と驚きが広がった。

長期離脱していたものの、29本塁打はア・リーグ4位にランクイン。出塁率.372は同7位、OPS.917は同3位の好成績となっている。（Full-Count編集部）