8月16日に放送されたTBS日曜劇場『VIVANT』シーズン2、第14話の平均世帯視聴率が16.6％（関東地区）、平均個人視聴率は10.8％を記録した。前話から1.5ポイントの上昇となるV字回復、SNSではさまざまな考察が投稿されている。

なかでも注目を集めているのが、Xに投稿された『VIVANT』と野球のジャイアンツを結びつけた考察だ。

《福澤監督は巨人ファン。 その為味方役には巨人軍の選手の名前を設定。 Ex）長野、宇佐美、ウォーカー、ハヤト、原、坂本誠司 一方裏切り者には阪神の選手の名前。 Ex）山本、新庄、西岡》

この投稿は840万回閲覧され、3.8万のいいね（8月18日時点）を集めるほど。この投稿に反応して、

《これマジであるかも。 ビバ・ジャイアンツ =VIVA!GIANTS =VIVANT》

《ってことはシンシーの李は実は味方！》

《ちなみに野崎は元・阪神球団社長にいるからマジでその説あってそうで草》

と、さまざまな考察が繰り広げられている。その信用性はどれくらいのものなのだろう？

「この巨人・阪神理論に基づけば次に裏切るのは櫻井司令や和田になるのでしょう。2023年の『VIVANT』シーズン1放送時に、演出を務めた宮崎陽平氏が自身のXに、《ちなみに公式で出す感じじゃなさそうなのでここでいうと、さっきジャイさんが言ってたのは飯沼ちゃん演じる太田のハッカー名「ブルーウォーカー」の由来は、読売ジャイアンツのアダム・ウォーカー選手からだそう》と投稿しています。

監督の福澤克雄さんが巨人ファンかどうかはわかりませんが、福澤さんのニックネームは“ジャイさん”。190cmを超える体躯と大きな声から、『ドラえもん』のジャイアンにちなんでつけられたものですから、無関係ではないのかも知れませんね」（芸能関係者）

王や長島、原などレジェンド級の新キャラクターによってドラマに新たな展開がもたらされるのかも!?