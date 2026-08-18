◇インターリーグ ダイヤモンドバックス1−11レッドソックス（2026年8月17日 ボストン）

ダイヤモンドバックスは17日（日本時間18日）、ケテル・マルテ内野手（32）が「制限リスト」に入ったと発表。理由について「個人的な事情」とした。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、マルテはこの日から始まった敵地ボストンでのレッドソックス戦で球場に姿を見せなかったという。指名打者でスタメンに名を連ねていたが、最後まで現れず制限リスト入りとなった。

チームはレッドソックスに1−11で大敗。試合後、ロブロ監督は「とんでもない1日だった」と振り返り、マルテについて「分かっているのは、彼が個人的な問題に対処しているということだけだ。我々はその全容を把握しようとしているが、彼は今日現れず、制限リストに入れられた。現時点で知っているのはそれだけで、彼に連絡を取ろうと最善を尽くしたが、返信はほとんどなかった」と説明した。

同サイトによると、マルテは前夜、アトランタで行われたブレーブス戦後、チームと共に飛行機で移動し、この日、ボストン入り。親友である遊撃手・ペルドモも球場にマルテがいないことに驚いていたという。

チームはワイルドカードでのポストシーズン進出を目指し、フィリーズ、パドレスなどと争っているだけに正二塁手の不在は大きな痛手。指揮官はマルテの復帰時期について「分からない」と語るにとどめた。

マルテは昨夏も球宴出場中に自宅が空き巣被害に遭い、約40万ドル（約6000万円）の被害を受けた。その後、「数日間の休暇」を本人が求めたため、制限リストに入った。