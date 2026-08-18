第108回全国高校野球選手権

第108回全国高校野球選手権の準々決勝は18日、甲子園球場で行われる。大注目は大エース、織田翔希（3年）を擁する横浜（神奈川）だが、16日の霞ケ浦（茨城）との3回戦では、味方の好守備にも注目が集まった。

霞ケ浦との3回戦。6回に逆転して5-2とした横浜は、その裏に織田がマウンドに上がった。

1死から四球を与え、打席には霞ケ浦の渡辺航太（3年）。食らいついて中前へ抜けようかというゴロを放ったが、横浜の遊撃・池田聖摩（3年）が、軽快にさばいた。

二塁ベースへの歩幅を合わせるのが難しい体勢になったが、軽やかなステップでベースを踏み、一塁へ送球。併殺を完成させると、織田も池田を指さして称えていた。

スーパープレーはX上の視聴者に衝撃を与えた。「池田くんのこのステップすき。県大会でもやってたね」「守備は池田くんやっぱり凄いな」「池田くんの守備、マジでプロ級だよね…あの動き見てたら『ほんまに高校生？』ってなるわ」「横浜高校のショート池田くんの守備はマジでお金取れるレベル」などの声が上がっていた。

横浜は準々決勝で花巻東（岩手）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）