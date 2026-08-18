「ショックで崩れ落ちた」「涙が止まらない」22年W杯出場の元日本代表DF、電撃退団にファン衝撃「このチームはもう終わりだ」「ダントツだったのに」
MLSのロサンゼルス・ギャラクシーは８月17日、浦和レッズへの完全移籍が決定したDF山根視来の退団を発表した。
2022年のカタールW杯にも出場した、現在32歳のSBは、2024年に川崎フロンターレからLAギャラリーに加入。同シーズンのMLSカップ制覇などに貢献した。
契約を１年残しての電撃退団に、現地のファンからは次のような声が寄せられた。
「こんなニュースがあるとは予想外だ」
「寂しいよ」
「涙が止まらない」
「人生最悪の日だ」
「ショックで膝から崩れ落ちた」
「この動きは理解できない。チーム最高の選手の一人なのに」
「我々のチームは何をしているんだ」
「このチームはもう終わりだ。ダントツの選手の一人だったのに」
「タイトルをもたらしてくれてありがとう」
「素晴らしい思い出を与えてくれた」
日本帰国を惜しむコメントが溢れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【写真】“赤”も似合う！ 山根視来の浦和ユニ姿
2022年のカタールW杯にも出場した、現在32歳のSBは、2024年に川崎フロンターレからLAギャラリーに加入。同シーズンのMLSカップ制覇などに貢献した。
契約を１年残しての電撃退団に、現地のファンからは次のような声が寄せられた。
「こんなニュースがあるとは予想外だ」
「寂しいよ」
「涙が止まらない」
「人生最悪の日だ」
「ショックで膝から崩れ落ちた」
「この動きは理解できない。チーム最高の選手の一人なのに」
「我々のチームは何をしているんだ」
「このチームはもう終わりだ。ダントツの選手の一人だったのに」
「タイトルをもたらしてくれてありがとう」
「素晴らしい思い出を与えてくれた」
日本帰国を惜しむコメントが溢れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【写真】“赤”も似合う！ 山根視来の浦和ユニ姿