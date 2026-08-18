500億円補強のトッテナムに英人気解説者が“衝撃批判”を展開！「むしろ弱くなってるね」「じゃあ誰が10ゴール決めるんだい？」
今回の移籍マーケットで２億ポンドをゆうに超える巨額補強を展開してきたのがプレミアリーグの古豪、トッテナム・ホットスパーだ。昨シーズンはなんとか最終節で残留ぎりぎりとなる17位の座を死守。今年３月に就任して見事チームを立て直したロベルト・デ・ゼルビ監督の下で、捲土重来を期す新シーズンとなる。
プレシーズンマッチでも４勝３分けの無敗と上々の仕上がりをみせているスパーズ。だが、英メディア『talkSPORT』は「トッテナムは２億ポンドを使って弱くなった、と衝撃の補強酷評！」と銘打った記事を掲載し、元プレミアリーグFWの解説者が放った痛烈批判を紹介している。
トッテナムはここまで６人の新戦力を獲得しており、そのうち３選手だけで総額２億3800万ポンド（約513億円）もの巨費を投じている。MFサンドロ・トナーリをニューカッスルから１億ポンド（約216億円）で迎え、MFマテウス・フェルナンデスはウェストハムから8500万ポンド（約184億円）で加入し、DFヤン＝ポール・ファン・ヘッケもブライトンから5300万ポンド（約113億円）でノースロンドンに新天地を求めた。そのほかにもDFアンディ・ロバートソン、DFマルコス・セネシ、GKマルティン・ドゥブラフカをいずれもフリートランスファーで獲得している。
『talkSPORT』のポッドキャスト番組で、同メディアのチーフ・フットボール特派員を務めるアレックス・クルック氏は「いい移籍市場になっているように見えるね。ロバートソン、セネシ、ファン・ヘッケという経験豊富な選手を獲得。トナーリとフェルナンデスも実力は折り紙付きだ」と手放しで称え、「あとストライカーとウインガーを獲れれば、トップ５を争う位置には入ってくるだろう」と予測した。
この意見に真っ向から反発し、苛立ちを隠せなかったのが、かつてワトフォードで一時代を築いたイングランド人FWのトロイ・ディーニー氏だ。38歳の人気者は「左サイドバックのロバートソンはもう年齢（32歳）を重ねている。彼が今でもリバプール時代と同じ選手だと言うのは、さすがに無理があるよ。なのに素晴らしいワールドカップを送ったジェド・スペンスを手放そうとしている。つまり、ワイドのポジションでは戦力が落ちているんだ」と吐き捨てた。
さらに、「クリスティアン・ロメロは、スパーズがこの夏に獲得したファン・ヘッケとセネシの２人よりも優れている。そのロメロが出ていくんだ。だから、センターバックも明らかに弱体化しているよね」と続け、「トナーリは素晴らしい選手だ。じゃあ若いフェルナンデスはどうか。彼はコビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）より上じゃない。２度も降格しているんだ。それなのに、みんな私に『彼はトッププレーヤーだ』と言い続ける。シーズンを通して全部に出ていたんじゃなかったか？ 『トッププレーヤーらしい』『これから素晴らしい選手になる』という選手に8500万ポンドはものすごく高い金額だよ」と指摘し、「じゃあ分かった。それを見せてくれよ、という話だ」と言い放った。
そして攻撃陣についても論調は手厳しい。「前線を見ると、ドミニク・ソランケがいる。健康なら素晴らしい。リシャルリソンも、健康なら素晴らしい。ジェームズ・マディソンも、健康なら素晴らしい。モハメド・クドゥスも、健康なら素晴らしい。デヤン・クルゼフスキも、健康なら素晴らしい。まだ続ける必要があるかい？」と皮肉を込める。
まだ止まらないディーニー氏。「もともと持っていた戦力と比べれば、守備陣は弱くなっている。年齢を重ねた選手が入り、クオリティーも落ちている。ロメロを手放そうとしているけど、彼はチーム最高のDFだよ。キャプテンであり、最高のセンターバックだったんだ」とばっさり。「スパーズは２億5000万〜３億ポンドを費やした。それなのに、じゃあ今季誰が10ゴールを決めるのか、いまだに分からないなんておかしいだろ。誰がボールをボックス内にクロスするのか、誰がアシストを生み出すのかも分からないんだ」とまくし立てた。
司会者が「マティス・テルがいるじゃないか」と問いかけると、ディーニー氏は一蹴するように「何だって？」と茶目っ気たっぷりにリアクションした。
はたして再起を図るトッテナムの2026―27シーズンはいかなる展開をみせるのか。今週土曜日にアウェーで行なわれる開幕戦の相手は、難敵ブレントフォードだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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プレシーズンマッチでも４勝３分けの無敗と上々の仕上がりをみせているスパーズ。だが、英メディア『talkSPORT』は「トッテナムは２億ポンドを使って弱くなった、と衝撃の補強酷評！」と銘打った記事を掲載し、元プレミアリーグFWの解説者が放った痛烈批判を紹介している。
『talkSPORT』のポッドキャスト番組で、同メディアのチーフ・フットボール特派員を務めるアレックス・クルック氏は「いい移籍市場になっているように見えるね。ロバートソン、セネシ、ファン・ヘッケという経験豊富な選手を獲得。トナーリとフェルナンデスも実力は折り紙付きだ」と手放しで称え、「あとストライカーとウインガーを獲れれば、トップ５を争う位置には入ってくるだろう」と予測した。
この意見に真っ向から反発し、苛立ちを隠せなかったのが、かつてワトフォードで一時代を築いたイングランド人FWのトロイ・ディーニー氏だ。38歳の人気者は「左サイドバックのロバートソンはもう年齢（32歳）を重ねている。彼が今でもリバプール時代と同じ選手だと言うのは、さすがに無理があるよ。なのに素晴らしいワールドカップを送ったジェド・スペンスを手放そうとしている。つまり、ワイドのポジションでは戦力が落ちているんだ」と吐き捨てた。
さらに、「クリスティアン・ロメロは、スパーズがこの夏に獲得したファン・ヘッケとセネシの２人よりも優れている。そのロメロが出ていくんだ。だから、センターバックも明らかに弱体化しているよね」と続け、「トナーリは素晴らしい選手だ。じゃあ若いフェルナンデスはどうか。彼はコビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）より上じゃない。２度も降格しているんだ。それなのに、みんな私に『彼はトッププレーヤーだ』と言い続ける。シーズンを通して全部に出ていたんじゃなかったか？ 『トッププレーヤーらしい』『これから素晴らしい選手になる』という選手に8500万ポンドはものすごく高い金額だよ」と指摘し、「じゃあ分かった。それを見せてくれよ、という話だ」と言い放った。
そして攻撃陣についても論調は手厳しい。「前線を見ると、ドミニク・ソランケがいる。健康なら素晴らしい。リシャルリソンも、健康なら素晴らしい。ジェームズ・マディソンも、健康なら素晴らしい。モハメド・クドゥスも、健康なら素晴らしい。デヤン・クルゼフスキも、健康なら素晴らしい。まだ続ける必要があるかい？」と皮肉を込める。
まだ止まらないディーニー氏。「もともと持っていた戦力と比べれば、守備陣は弱くなっている。年齢を重ねた選手が入り、クオリティーも落ちている。ロメロを手放そうとしているけど、彼はチーム最高のDFだよ。キャプテンであり、最高のセンターバックだったんだ」とばっさり。「スパーズは２億5000万〜３億ポンドを費やした。それなのに、じゃあ今季誰が10ゴールを決めるのか、いまだに分からないなんておかしいだろ。誰がボールをボックス内にクロスするのか、誰がアシストを生み出すのかも分からないんだ」とまくし立てた。
司会者が「マティス・テルがいるじゃないか」と問いかけると、ディーニー氏は一蹴するように「何だって？」と茶目っ気たっぷりにリアクションした。
はたして再起を図るトッテナムの2026―27シーズンはいかなる展開をみせるのか。今週土曜日にアウェーで行なわれる開幕戦の相手は、難敵ブレントフォードだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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