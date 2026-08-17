「『感動しました』とよく言ってもらいますけど…」日本でサッカーを“文化”に。上田綺世の熱い思い「Ｗ杯が１つの分岐点になったらいい」【現地発】
フェイエノールトの上田綺世の今季初ゴールは、豪快なダイビングヘッドだった。
８月16日、ホームのゴアヘッド戦でDF渡辺剛とともに先発した上田は、１−０のリードで迎えた38分、ハジ・ムサがクロスを入れると同時に相手DFの前に走り込んで身体を投げ出すと、ドンピシャのヘッドでゴールネットを揺さぶった。
「ゴール前で前に入るのか、後ろを取るのか、そういう駆け引きは得意という話をしています。ようやく今日は自分のスイートスポット、自分が仕事しやすいポジションにボールが何本か入ってきました。それが１つ点につながって良かったです」
フェイエノールトはその後、２点のリードを守り切れず、２−２の引き分けに終わった。後半、バレンテのスルーパスに抜け出し、GKと１対１になったシーンで上田がしっかりシュートを決めていれば、３点差のセーフティリードを奪えるはずだった。
「そうです。前半に外したのもそう。僕がこの２つのシーンで決めないといけなかった。チームとしてもチャンスはそれ以外にもあったので、そこ（で決め切れなかったの）が今日の試合の結果のすべてかなと思います」
開幕のスパルタ戦（１−０）、そして今回のゴアヘッド戦で上田が打ったシュートは合わせて６本。ゴールの確率は６分の１だが、そのシュート、もしくはシュートに至るまでの過程にはそれぞれに味があり、きっかけ１つでゴールを量産しそうな雰囲気だ。
そのうちの１本が、スパルタ戦での胸トラップからの左足ボレー。シュートはミスキックとなりバーを越していったが、イメージとフィーリングは決して悪くない。
「そうですね。“噛み合い”とよく言っていますけど、噛み合ってくれば点も増えるんじゃないかなと思います」
Ｊリーグもオランダリーグと同時に開幕し、第２節ではJ１、J２、J３の各カテゴリーで観客動員数の記録を塗り替えた。北中米Ｗ杯の熱と、夏休みの相乗効果がＪリーグを盛り上げている。その熱を冷ましてはいけない。
「サッカーを日本でブームではなく、文化にしていくことが、日本が将来、ワールドカップで優勝したり、世界のトップになっていくためには必要だと思うんですよね。４年に１回の盛り上がりではなく、継続してサッカー文化を根付かせていくことが日本の課題だと思います。
そのためにはＪリーグが盛り上がらなきゃいけないし、そこから海外に出て行った選手が世界で活躍して、日本の人にもっとサッカーに注目してもらって、もっとサッカーに興味を持ってもらわないと、（せっかくの熱が）冷めてしまう。
ワールドカップが終わって、まだ熱がある今、Ｊリーグがもっと盛り上げていかなきゃいけないし、もっともっとＪリーグのレベルが上がって、若い選手がどんどん出てきて、僕ら代表でプレーしているような選手がもっともっとステップアップして、チャンピオンズリーグのような主要大会で主力として出て、優勝するような選手が仮に数人出てきたら、日本人が世界でもっと評価されると思うんですよね。
個人的な目標はそれぞれありますけれど、日本サッカー界全体としては、そこを目ざしていかないといけない。ワールドカップ優勝を掲げる以上、個人の活動あっての日本代表ですので、そこのレベルアップが何をおいても必要だと思います」
アスリートとしての上田の思考は“目の前のことをフォーカスし、一つひとつクリアーしていくこと”だ。昨季に得点王になったのもゴールを積み重ねた結果であって、目標として掲げていたわけではない。
しかし、そんなサッカー選手の“今”は、“次の世代”につながる投資でもある。日本のどこかで、「自分も上田選手のようにヨーロッパで得点王になりたい」「自分も上田選手のようにワールドカップで得点するようなストライカーになりたい」と夢見る子が、やがて10年後、15年後、Ｊリーガーとなり、なかには世界に羽ばたく選手も出てくるだろう。
８月16日、ホームのゴアヘッド戦でDF渡辺剛とともに先発した上田は、１−０のリードで迎えた38分、ハジ・ムサがクロスを入れると同時に相手DFの前に走り込んで身体を投げ出すと、ドンピシャのヘッドでゴールネットを揺さぶった。
「ゴール前で前に入るのか、後ろを取るのか、そういう駆け引きは得意という話をしています。ようやく今日は自分のスイートスポット、自分が仕事しやすいポジションにボールが何本か入ってきました。それが１つ点につながって良かったです」
「そうです。前半に外したのもそう。僕がこの２つのシーンで決めないといけなかった。チームとしてもチャンスはそれ以外にもあったので、そこ（で決め切れなかったの）が今日の試合の結果のすべてかなと思います」
開幕のスパルタ戦（１−０）、そして今回のゴアヘッド戦で上田が打ったシュートは合わせて６本。ゴールの確率は６分の１だが、そのシュート、もしくはシュートに至るまでの過程にはそれぞれに味があり、きっかけ１つでゴールを量産しそうな雰囲気だ。
そのうちの１本が、スパルタ戦での胸トラップからの左足ボレー。シュートはミスキックとなりバーを越していったが、イメージとフィーリングは決して悪くない。
「そうですね。“噛み合い”とよく言っていますけど、噛み合ってくれば点も増えるんじゃないかなと思います」
Ｊリーグもオランダリーグと同時に開幕し、第２節ではJ１、J２、J３の各カテゴリーで観客動員数の記録を塗り替えた。北中米Ｗ杯の熱と、夏休みの相乗効果がＪリーグを盛り上げている。その熱を冷ましてはいけない。
「サッカーを日本でブームではなく、文化にしていくことが、日本が将来、ワールドカップで優勝したり、世界のトップになっていくためには必要だと思うんですよね。４年に１回の盛り上がりではなく、継続してサッカー文化を根付かせていくことが日本の課題だと思います。
そのためにはＪリーグが盛り上がらなきゃいけないし、そこから海外に出て行った選手が世界で活躍して、日本の人にもっとサッカーに注目してもらって、もっとサッカーに興味を持ってもらわないと、（せっかくの熱が）冷めてしまう。
ワールドカップが終わって、まだ熱がある今、Ｊリーグがもっと盛り上げていかなきゃいけないし、もっともっとＪリーグのレベルが上がって、若い選手がどんどん出てきて、僕ら代表でプレーしているような選手がもっともっとステップアップして、チャンピオンズリーグのような主要大会で主力として出て、優勝するような選手が仮に数人出てきたら、日本人が世界でもっと評価されると思うんですよね。
個人的な目標はそれぞれありますけれど、日本サッカー界全体としては、そこを目ざしていかないといけない。ワールドカップ優勝を掲げる以上、個人の活動あっての日本代表ですので、そこのレベルアップが何をおいても必要だと思います」
アスリートとしての上田の思考は“目の前のことをフォーカスし、一つひとつクリアーしていくこと”だ。昨季に得点王になったのもゴールを積み重ねた結果であって、目標として掲げていたわけではない。
しかし、そんなサッカー選手の“今”は、“次の世代”につながる投資でもある。日本のどこかで、「自分も上田選手のようにヨーロッパで得点王になりたい」「自分も上田選手のようにワールドカップで得点するようなストライカーになりたい」と夢見る子が、やがて10年後、15年後、Ｊリーガーとなり、なかには世界に羽ばたく選手も出てくるだろう。