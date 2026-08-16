「正しいしつけ」とは社会で浮かないための学習だった。しつけがなかった人の6つの特徴

「運がいいだけでしょ」は努力不足の裏返しだった。人を妬む人が多用する7つの言葉から読み解く深層心理

【衝撃の結末】人を傷つける人の因果応報と末路7選／想像以上のリスクを負って生きることになる

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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。