悪意ある人へのやり返しは不要だった。自業自得で孤立していく「ブーメランの法則」の恐るべき結末
「ココヨワチャンネル」のRyota（カウンセラー、作家）が「【悪い行いが返る】悪意の人の人生が大変になる、ブーメランの法則の理由7選」を公開した。動画では、悪意を振りまく人が勝手に自滅していくメカニズムを解説し、「やり返しすら必要ない」と結論づけている。
動画内でRyota氏は、他人に嫌がらせをする人は自分に自信がなく、劣等感を紛らわせるために他人を下げていると指摘。その結果、自分自身は成長せず、成長を続ける人との間に勝手に差がついていくと語った。
さらに、悪意を振りまく人は「必ず上の人が出てくる」ため、際限なく劣等感を抱き続けることになると解説する。人間関係は与えるものと貰うもののバランスで成り立っているため、悪意を与え続ければ、やがて周囲からも悪意を向けられるようになると言及。いざという時に「自業自得」と見放され、誰も助けてくれなくなると警告した。
最終的に、悪意を振りまく人の周囲からは良好な人が去り、孤独で文句の多い人生を歩むことになると断言。「やり返す必要はなく、自分らしく良好な関係を築くことに時間を使うべきだ」と述べ、悪意に対して無関心でいることの重要性を提示した。
動画内でRyota氏は、他人に嫌がらせをする人は自分に自信がなく、劣等感を紛らわせるために他人を下げていると指摘。その結果、自分自身は成長せず、成長を続ける人との間に勝手に差がついていくと語った。
さらに、悪意を振りまく人は「必ず上の人が出てくる」ため、際限なく劣等感を抱き続けることになると解説する。人間関係は与えるものと貰うもののバランスで成り立っているため、悪意を与え続ければ、やがて周囲からも悪意を向けられるようになると言及。いざという時に「自業自得」と見放され、誰も助けてくれなくなると警告した。
最終的に、悪意を振りまく人の周囲からは良好な人が去り、孤独で文句の多い人生を歩むことになると断言。「やり返す必要はなく、自分らしく良好な関係を築くことに時間を使うべきだ」と述べ、悪意に対して無関心でいることの重要性を提示した。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。