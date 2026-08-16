クイーンのブライアン・メイ、AIでメンバー写真を生成するも残念な結果に
クイーンのブライアン・メイが、1991年に亡くなったフレディ・マーキュリーを含むメンバーの写真をAIで生成したものの、残念な結果になったことを公表。「AIなど、本当は必要ないことに気付くべき時かもしれない」とつづった。
【写真】5人目誰？ AIが生成したクイーンの残念画像を披露
現地時間8月11日にインスタグラムを更新したブライアンは、「皆さんにシェアしたいものがあります」と綴り、「Meta AIにTHE GAMEのアルバムジャケットがどんなものだったか教えて欲しいと頼みました。これがその結果です！ いい出来でしょう？」とシニカルに紹介。
1980年にリリースされた8thアルバム『ザ・ゲーム』には、フレディとブライアン、ロジャー・テイラー、そしてジョン・ディーコンの4人のみが参加していたにも関わらず、AIで生成したというジャケットには、謎に5人の人物が写っている。
ブライアンは続けて「真剣な話。この“不可避”な新技術に我々が支払おうとしている代償はあまりにも大きい。見るも恐ろしいデータセンターをイギリスに建設することを許してはならない。美しいアメリカを破壊したように、我々の美しい国が破壊される」と警鐘を鳴らし、英首相アンディ・バーナムに対策を求めた。
この投稿に、ファンからは歓迎する声が数多く寄せられている一方で、謎の写真にツッコミを入れる声も多数。「いい出来でしょう？笑」「わお！ 5人目のメンバーがいる？？？」「AIによると、クイーンはフレディ・マーキュリーとファルーク・バルサラ（フレディの本名）、バリー・ルレックス、ロジャー・テイラーとロジャー・テイラーがメンバーらしい」などと書き込まれている。
引用：「ブライアン・メイ」Instagram（＠brianmayforreal）
【写真】5人目誰？ AIが生成したクイーンの残念画像を披露
現地時間8月11日にインスタグラムを更新したブライアンは、「皆さんにシェアしたいものがあります」と綴り、「Meta AIにTHE GAMEのアルバムジャケットがどんなものだったか教えて欲しいと頼みました。これがその結果です！ いい出来でしょう？」とシニカルに紹介。
ブライアンは続けて「真剣な話。この“不可避”な新技術に我々が支払おうとしている代償はあまりにも大きい。見るも恐ろしいデータセンターをイギリスに建設することを許してはならない。美しいアメリカを破壊したように、我々の美しい国が破壊される」と警鐘を鳴らし、英首相アンディ・バーナムに対策を求めた。
この投稿に、ファンからは歓迎する声が数多く寄せられている一方で、謎の写真にツッコミを入れる声も多数。「いい出来でしょう？笑」「わお！ 5人目のメンバーがいる？？？」「AIによると、クイーンはフレディ・マーキュリーとファルーク・バルサラ（フレディの本名）、バリー・ルレックス、ロジャー・テイラーとロジャー・テイラーがメンバーらしい」などと書き込まれている。
引用：「ブライアン・メイ」Instagram（＠brianmayforreal）