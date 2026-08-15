「見ていて恥ずかしい」「やりすぎ」の声も ヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスターのラブラブデュエットに賛否
W不倫で注目を集めたヒュー・ジャックマンとサットン・フォスターが、チャリティイベントでデュエットを披露したところ、「やりすぎ」「見ていて恥ずかしくなる」などと、厳しい意見を呼んでいるようだ。
【写真】笑顔で手を振るサットン ヒュー・ジャックマンが投稿した新恋人の姿
DailyMailによると、二人は先日、米メイン州にある劇場オガンクィット・プレイハウスで開催されたチャリティイベントでステージに立ち、ヒューの主演映画『グレイテスト・ショーマン』（2017）の楽曲「ア・ミリオン・ドリームズ」をデュエットしたという。
ヒューは白いドレスシャツと黒いタキシードパンツというスタイリッシュなルック。サットンは胸元が大きくカットされたマスタードイエローのスパンコールドレスをまとい、二人で交互に歌いながら、満面の笑みを浮かべて手をつなぎ、見つめ合っていたようだ。
この様子にSNSでは、「見ていて恥ずかしくなる」「見ていて辛い」「二人が素敵な人なのは確かだけど、あまりにもベタでやりすぎ！」などの声が上がった。一方で、「つまらないパフォーマンスだけど、二人の真実の愛はうかがえる」「音程は外したみたいだけれど、お幸せそうで何より」といったコメントも寄せられている。
ヒューとサットンは、2021年から2023年1月まで上演された『ザ・ミュージックマン』で共演したことをきっかけに交際へと発展。関係を公表したのは2025年1月だったが、ヒューは27年連れ添った13歳年上の妻、デボラと2023年に離婚。サットンも脚本家の夫テッド・グリフィンと2024年10月に離婚を申請したばかりだったため、ダブル不倫が取り沙汰された。
その後、二人は2025年10月、ヒューの主演映画『ソング・サング・ブルー』でレッドカーペットデビュー。11月には、ヒューがインスタグラムで舞台に立つサットンの姿を公開。今年5月には手をつないでファッションの祭典メットガラに参加するなど、交際は順調にステップアップしているようだ。
【写真】笑顔で手を振るサットン ヒュー・ジャックマンが投稿した新恋人の姿
DailyMailによると、二人は先日、米メイン州にある劇場オガンクィット・プレイハウスで開催されたチャリティイベントでステージに立ち、ヒューの主演映画『グレイテスト・ショーマン』（2017）の楽曲「ア・ミリオン・ドリームズ」をデュエットしたという。
この様子にSNSでは、「見ていて恥ずかしくなる」「見ていて辛い」「二人が素敵な人なのは確かだけど、あまりにもベタでやりすぎ！」などの声が上がった。一方で、「つまらないパフォーマンスだけど、二人の真実の愛はうかがえる」「音程は外したみたいだけれど、お幸せそうで何より」といったコメントも寄せられている。
ヒューとサットンは、2021年から2023年1月まで上演された『ザ・ミュージックマン』で共演したことをきっかけに交際へと発展。関係を公表したのは2025年1月だったが、ヒューは27年連れ添った13歳年上の妻、デボラと2023年に離婚。サットンも脚本家の夫テッド・グリフィンと2024年10月に離婚を申請したばかりだったため、ダブル不倫が取り沙汰された。
その後、二人は2025年10月、ヒューの主演映画『ソング・サング・ブルー』でレッドカーペットデビュー。11月には、ヒューがインスタグラムで舞台に立つサットンの姿を公開。今年5月には手をつないでファッションの祭典メットガラに参加するなど、交際は順調にステップアップしているようだ。