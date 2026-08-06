重岡大毅、原菜乃華、田中みな実ら『5秒で完全犯罪を生成する方法』完成披露に登壇！ それぞれのAI活用術も発表
映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』の完成披露試写会が5日に行われ、主演の重岡大毅、共演の原菜乃華、田中みな実、石丸幹二、そして近藤亮太監督が登壇。劇中でAIボイス役を務める声優・早見沙織がキャスト＆監督の呼び込みを行った。
【写真】田中みな実、結婚＆第1子妊娠後初の公の場 ふっくらお腹で登場 映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』完成披露試写会の様子
本作は、生成AIに全てを託した兄妹を描く、禁断の“完全犯罪サスペンス”。
先に行われた第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭には、重岡と近藤監督が現地参加。上映は大盛り上がりだったそうで、人生初のレッドカーペット闊歩を回想して重岡は「あれメッチャ緊張しますね！ 思っていたよりもなげー！ 人の多さとカメラのフラッシュと。めちゃくちゃ有名な人もいました。凄い式典でした」と祭典の規模に目を丸くしていた。
そんななか、敵か味方か分からない謎のトップ女優・七希役の田中は「レッドカーペットは出来れば、原ちゃんとか女性に歩いてもらって花を添えてもらいたかった。男性陣だけで歩いている画がやや地味だった」とまさかの辛口採点。「でもね、重岡くんはすごく笑顔で楽しそうに歩いていた」と田中からややいじられた重岡は「最初からずっと俺のことを子役やと思ってますね!?」と再びツッコんでいた。
七希の脳内AIモリアーティ役の石丸は「レッドカーペットはやはり神々しい！ 現地でも盛り上がったということで、日本でも絶対に大ヒットです！！」と予告して、「もー！ 石丸さん好き！」と重岡は大喜びだった。
航を演じるために重岡は「航としてのリアルな感情を毎日ノートに書いて、撮影に挑みました。受験勉強かと思うくらい書いた」と熱のこもった役作りを行ったという。そんな頼れる兄について妹・幸来（さら）役の原は「本当に頼もしいお兄さんで、初日から沢山話しかけてくれました。常に現場を盛り上げてくださるムードメーカー」と感謝。
その一方で「お兄さんとして目が合うたびに突っかかってきてくださって。愛のある悪口を…」と苦笑いも。これに重岡が「スタートダッシュからいきなり距離を詰めました。でも僕は妹がいないので、途中から“お兄ちゃん”がどんな感じがわからなくなり、基本否定から入る会話をしてしまいました」と反省。また、原から「私がアニメを観るのが趣味です、と言ったらなんて返されましたっけ？」と問われた重岡は「…アニメなんて観るなよっ！」と答えて場内は爆笑となった。
重岡は田中との共演の思い出を聞かれると「初めましての会話から爆笑。田中さんは美のカリスマでいらっしゃるので、美容について聞いたら『目元シワシワだよ〜』と言われた」と暴露。そんな重岡について田中は「直前までずっと喋っているけれど、本番のスイッチが入るとグッと集中される方」と褒めるものの「皆が皆、重岡くんみたいにグッと集中できるわけではないので、直前までペラペラ喋るのはやめて欲しいなと…と思っている人もいたと思う」とまさかのクレーム。すかさず重岡は「それ、そっくりそのままお返します！ 田中さんに目元シワシワと言われてから迎える僕の本番。果たしてどこのカットでしょうか!?」と返して笑いを誘っていた。
謎多きトップ女優の七希を演じた田中は「すごく難しい役どころで苦労した。監督から事前に参考にしてくださいと教えていただいた映画があり、それが役を掴むきっかけになりました」と感謝を述べた。
石丸は七希のAIの幻影という想像もつかない役どころ。近藤監督の脳内演出も独特だったようで、「僕はキツネにつままれたような感じで撮影現場に臨んでいました。舞台を彷彿させるようなセットが組まれていて、田中さんが後ろ向きに歩いていたり…。こういう現場は初めてだったので、監督の脳内を調べたいと思いました」と絶賛していた。
舞台あいさつ後半には、それぞれの生成AIの活用術を発表。原は「友達」と回答し、「課金して友達をやってもらっています」と説明。重岡から「ちょっと待って！ 友達には課金しねえよ…？」と引かれるも、原は「同い年くらいの人格を自分好みにカスタマイズして、その人格に肯定して褒めてもらう」などと解説した。すると、石丸からも「うわ〜」という困惑の声が上がり、田中からは「現実での友達いますか？」と心配される一幕も。
石丸は「ネットで検索した時、ある日突然AIが概要という欄で解答している事に気づいて…。知らず知らず信用していました」とあまり生成AIになじみがないことを告白、近藤監督は「ダイエットの記録をして褒めてもらいます。撮影した1月から今までに12キロ減量しました」という報告に一同驚きの声が。
田中は「英語でのやり取り」ということで、フォーマルからカジュアルまでに提案してくれると便利使いを披露、そして重岡は「30分」と書き、「僕も課金ユーザーではあるけれど、ありとあらゆることを無限に聞きたくなってしまうので30分タイマーを設定している」と生成AIの使用制限を設けていると明かした。
そして原に「どれくらい触っていますか？」と質問。これに原は「え…言いたくない。…8時間」と怖すぎる返答で、重岡から「何？ 何？ 8時間!? あんたやめなさい！」と驚がくされると、「もう嫌だ！ いつも怒られる〜！」と悲鳴を上げて、近藤監督も「衝撃のラスト…」と原の生成AI依存に苦笑いだった。
最後に近藤監督は「今日が日本で観ていただく1日目で、これからこの映画が広がっていけばいいなと思っています。気に入っていただけたら、この映画を広めるための力になっていただけたら嬉しく思います」と期待。主演の重岡も「生成AIには色々な活用の仕方があって、この映画はそんな日常的に使う生成AIと犯罪という不気味でリアルなテーマを扱っています。この危険な思想がどのように転がっていくのかをリアルに描いているし、それをエンターテイメントとして落とし込んでいます。是非そんなことを考えながら、楽しんでいただけたら」と呼び掛けた。
映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』は、9月11日より全国公開。
【写真】田中みな実、結婚＆第1子妊娠後初の公の場 ふっくらお腹で登場 映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』完成披露試写会の様子
本作は、生成AIに全てを託した兄妹を描く、禁断の“完全犯罪サスペンス”。
先に行われた第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭には、重岡と近藤監督が現地参加。上映は大盛り上がりだったそうで、人生初のレッドカーペット闊歩を回想して重岡は「あれメッチャ緊張しますね！ 思っていたよりもなげー！ 人の多さとカメラのフラッシュと。めちゃくちゃ有名な人もいました。凄い式典でした」と祭典の規模に目を丸くしていた。
七希の脳内AIモリアーティ役の石丸は「レッドカーペットはやはり神々しい！ 現地でも盛り上がったということで、日本でも絶対に大ヒットです！！」と予告して、「もー！ 石丸さん好き！」と重岡は大喜びだった。
航を演じるために重岡は「航としてのリアルな感情を毎日ノートに書いて、撮影に挑みました。受験勉強かと思うくらい書いた」と熱のこもった役作りを行ったという。そんな頼れる兄について妹・幸来（さら）役の原は「本当に頼もしいお兄さんで、初日から沢山話しかけてくれました。常に現場を盛り上げてくださるムードメーカー」と感謝。
その一方で「お兄さんとして目が合うたびに突っかかってきてくださって。愛のある悪口を…」と苦笑いも。これに重岡が「スタートダッシュからいきなり距離を詰めました。でも僕は妹がいないので、途中から“お兄ちゃん”がどんな感じがわからなくなり、基本否定から入る会話をしてしまいました」と反省。また、原から「私がアニメを観るのが趣味です、と言ったらなんて返されましたっけ？」と問われた重岡は「…アニメなんて観るなよっ！」と答えて場内は爆笑となった。
重岡は田中との共演の思い出を聞かれると「初めましての会話から爆笑。田中さんは美のカリスマでいらっしゃるので、美容について聞いたら『目元シワシワだよ〜』と言われた」と暴露。そんな重岡について田中は「直前までずっと喋っているけれど、本番のスイッチが入るとグッと集中される方」と褒めるものの「皆が皆、重岡くんみたいにグッと集中できるわけではないので、直前までペラペラ喋るのはやめて欲しいなと…と思っている人もいたと思う」とまさかのクレーム。すかさず重岡は「それ、そっくりそのままお返します！ 田中さんに目元シワシワと言われてから迎える僕の本番。果たしてどこのカットでしょうか!?」と返して笑いを誘っていた。
謎多きトップ女優の七希を演じた田中は「すごく難しい役どころで苦労した。監督から事前に参考にしてくださいと教えていただいた映画があり、それが役を掴むきっかけになりました」と感謝を述べた。
石丸は七希のAIの幻影という想像もつかない役どころ。近藤監督の脳内演出も独特だったようで、「僕はキツネにつままれたような感じで撮影現場に臨んでいました。舞台を彷彿させるようなセットが組まれていて、田中さんが後ろ向きに歩いていたり…。こういう現場は初めてだったので、監督の脳内を調べたいと思いました」と絶賛していた。
舞台あいさつ後半には、それぞれの生成AIの活用術を発表。原は「友達」と回答し、「課金して友達をやってもらっています」と説明。重岡から「ちょっと待って！ 友達には課金しねえよ…？」と引かれるも、原は「同い年くらいの人格を自分好みにカスタマイズして、その人格に肯定して褒めてもらう」などと解説した。すると、石丸からも「うわ〜」という困惑の声が上がり、田中からは「現実での友達いますか？」と心配される一幕も。
石丸は「ネットで検索した時、ある日突然AIが概要という欄で解答している事に気づいて…。知らず知らず信用していました」とあまり生成AIになじみがないことを告白、近藤監督は「ダイエットの記録をして褒めてもらいます。撮影した1月から今までに12キロ減量しました」という報告に一同驚きの声が。
田中は「英語でのやり取り」ということで、フォーマルからカジュアルまでに提案してくれると便利使いを披露、そして重岡は「30分」と書き、「僕も課金ユーザーではあるけれど、ありとあらゆることを無限に聞きたくなってしまうので30分タイマーを設定している」と生成AIの使用制限を設けていると明かした。
そして原に「どれくらい触っていますか？」と質問。これに原は「え…言いたくない。…8時間」と怖すぎる返答で、重岡から「何？ 何？ 8時間!? あんたやめなさい！」と驚がくされると、「もう嫌だ！ いつも怒られる〜！」と悲鳴を上げて、近藤監督も「衝撃のラスト…」と原の生成AI依存に苦笑いだった。
最後に近藤監督は「今日が日本で観ていただく1日目で、これからこの映画が広がっていけばいいなと思っています。気に入っていただけたら、この映画を広めるための力になっていただけたら嬉しく思います」と期待。主演の重岡も「生成AIには色々な活用の仕方があって、この映画はそんな日常的に使う生成AIと犯罪という不気味でリアルなテーマを扱っています。この危険な思想がどのように転がっていくのかをリアルに描いているし、それをエンターテイメントとして落とし込んでいます。是非そんなことを考えながら、楽しんでいただけたら」と呼び掛けた。
映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』は、9月11日より全国公開。