『トイ・ストーリー５』ピクサー・アニメーション史上最速で興行収入100億円突破 シリーズNo.1興収が目前
7月3日日本公開されたアニメ映画『トイ・ストーリー５』が、8月5日までの34日間累計で、興行収入100億9633万8080円、動員718万7835人を記録した。公開から34日目での100億円突破はピクサー・アニメーションとして史上最速。
【写真】『トイ・ストーリー５』唐沢寿明＆所ジョージ、30年歩んだ“相棒”への思い語る
また、100億9千万円の『トイ・ストーリー４』を抜き、シリーズ No.1興行収入である『トイ・ストーリー３』の 108億円を超えてシリーズ No.1興行収入となるのを目前に控えている。
全世界の興行収入は10億6951万8777ドル（1721億9252万円）（※8月6日付「Box office mojo」調べ）。
劇場には10代〜20代を中心に、ファミリー層や30代以上の男女やカップルなど老若男女問わず幅広い客層が足を運んでいる。なかでも夏休みシーズンということもあり、親子連れの姿が多く、世代を超えて本作を楽しんでいる様子がうかがえる。
また、アンディやボニーのようにウッディたちを抱きかかえたり、作品のグッズを身に着けたりと、お気に入りのキャラクターになりきった姿で劇場を訪れるリピーターも多い。
100億円突破を記念した特別画像も解禁。ウッディ、バズ、ジェシーらおもちゃたちが100億突破を喜ぶ、かわいらしいものとなっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。
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また、100億9千万円の『トイ・ストーリー４』を抜き、シリーズ No.1興行収入である『トイ・ストーリー３』の 108億円を超えてシリーズ No.1興行収入となるのを目前に控えている。
劇場には10代〜20代を中心に、ファミリー層や30代以上の男女やカップルなど老若男女問わず幅広い客層が足を運んでいる。なかでも夏休みシーズンということもあり、親子連れの姿が多く、世代を超えて本作を楽しんでいる様子がうかがえる。
また、アンディやボニーのようにウッディたちを抱きかかえたり、作品のグッズを身に着けたりと、お気に入りのキャラクターになりきった姿で劇場を訪れるリピーターも多い。
100億円突破を記念した特別画像も解禁。ウッディ、バズ、ジェシーらおもちゃたちが100億突破を喜ぶ、かわいらしいものとなっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。